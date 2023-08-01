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Коммерсантъ FM
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Польша обвинила Белоруссию в нарушении воздушного пространства двумя военными вертолетами

Минобороны Белоруссии назвало заявление Польшин попыткой оправдать наращивание сил у границы

Министерство обороны Польши сообщило, что 1 августа два белорусских вертолета в районе Беловежи на малой высоте нарушили воздушное пространство страны. В ответ на это в Минобороны Белоруссии сообщили, что таким заявлением Польша пытается оправдать наращивание сил у границы.

В сообщении Минобороны Польши говорится, что после нарушения воздушного пространства было решено увеличить число солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты. Белорусский временный поверенный был вызван в МИД Польши для выяснения инцидента с вертолетами. НАТО также проинформировали об инциденте.

OSINT-аналитики SluzbyiObywatel сообщали, что граница пересечена вертолетами Ми-24 и Ми-8. Затем это сообщение было удалено. В пресс-службе Минобороны Белоруссии прокомментировали эту информацию так: «Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было».

В Минобороны Белоруссии также заявили, что обвинения в нарушении границы Польши «являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».

29 июля Матеуш Моравецкий сообщил о передвижении более сотни наемников ЧВК «Вагнер» к Сувалкскому коридору и заявил, что это свидетельствует о подготовке к «гибридному» нападению на Польшу. Сегодня, 1 августа, Александр Лукашенко опроверг эту информацию, заявив, что Сувалкский коридор «тысячу лет не нужен» Белоруссии. Литва может закрыть границу с Белоруссией из-за угрозы со стороны «Вагнера». Польша разместила на границе с Белоруссией снайперов.

23 июля Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать» вагнеровцы, которые хотят на Запад «на экскурсию». «Просятся на Запад: разрешите нам!.. Я говорю: вам зачем на Запад, туда? Ну и втихую: мы же контролируем, что происходит, ну сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!» — сказал он. В Польше не восприняли эти высказывания всерьез.

Полина Мотызлевская

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