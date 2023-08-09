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Коммерсантъ FM
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Польша в два раза увеличит число военных на границе с Белоруссией

Минобороны Польши увеличило число направляемых на границу с Белоруссией военных с 1 тыс. до 2 тыс., сообщил замглавы МИДа Мацей Вонсик. Это решение принял Комитет безопасности Польши и поддержал министр обороны Мариуш Блащак.

Господин Вонсик уточнил польскому агентству PAP, что сейчас на границе с Белоруссией уже несут службу около 2 тыс. солдат. Подкрепление направят на усиление пограничной стражи в Подляском и Люблинском воеводствах в течение ближайших двух недель.

Польша столкнулась с миграционным кризисом на границе с Белоруссией осенью 2021 года. По данным польского МВД, за тот год зафиксировали около 40 тыс. попыток нарушить границу, за 2022 год — 16 тыс., с начала текущего года выявили 19 тыс. попыток. Польша анонсировала усиление пограничной охраны на этой неделе. Латвия с 11 августа тоже введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Литва допускала закрытие нескольких КПП на границе с Белоруссией из-за присутствия бойцов ЧВК «Вагнер» в стране.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сегодня, 9 августа, обвинил Польшу в желании захватить Западную Украину. Он утверждает, что для этого планируется создать специальное польско-украинское подразделение. На этом фоне российское военное ведомство рассмотрит создание Московского и Ленинградского военных округов с одновременным усилением группировок на западных границах РФ.

Лаура Кеффер

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