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Коммерсантъ FM
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Богомаз рассказал об отраженной атаке украинской ДРГ на Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке прорыва границы в Климовском районе. Как отметил глава региона, благодаря пограничникам, Министерству обороны и Росгвардии атака украинских диверсантов была отражена.

«В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей»,— написал господин Богомаз в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе Александр Богомаз сообщил о двух попытках диверсантов попасть на территорию Брянской области. 16 августа силы Минобороны, ФСБ и Росгвардии пресекли вторжение шести боевиков, пятеро из которых были уничтожены. За день до этого, 15 августа, пограничники отразили попытку проникновения диверсантов на территорию населенных пунктов Курковичи и Ломаковка Стародубского района. В ходе столкновения был убит прапорщик, а двое его сослуживцев ранены. Диверсантам, потерявшим четырех человек, удалось скрыться под прикрытием минометного огня, от которого пострадали уже ветеринар и гражданский объект.

В начале марта этого года в Брянскую область впервые проникли украинские диверсанты. В результате их действий погибли два мирных жителя, еще двое, в том числе 10-летний мальчик, получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Русский добровольческий корпус» (подразделение при ВСУ, в которое входят россияне). В начале лета она же осуществила вторжение на территорию Шебекинского городского округа Белгородской области. Министерство обороны России сообщало о боях с диверсантами в местном селе Новая Таволжанка 4 июня. В ведомстве отмечали, что вооруженные силы и пограничники сорвали попытку украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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