Брянский губернатор сообщил о второй за два дня попытке проникновения ДРГ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередной попытке проникновения в регион украинских диверсантов.

«Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков»,— рассказал в своем Telegram-канале чиновник. Пятеро диверсантов, по его словам, уничтожены.

Вчера, 15 августа, господин Богомаз рассказал о другой попытке проникновения в регион диверсантов. По данным «Ъ», в ходе перестрелки были убиты четыре боевика. Также в ней пострадал работник брянского сельхозпредприятия.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Пограничная разведка прогнала украинских диверсантов».

Сергей Толмачев, Воронеж