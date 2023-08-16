Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 17:36

Пограничная разведка прогнала украинских диверсантов

На Брянщине произошел бой с использованием бронетехники и минометов

«Ъ» стали известны подробности нападения диверсионно-разведывательной группы из Украины на Брянскую область, которое накануне отразили пограничники. В ходе столкновения был убит прапорщик, а двое его сослуживцев ранены. Диверсантам, потерявшим четырех человек, удалось скрыться под прикрытием минометного огня, от которого пострадали уже ветеринар и гражданский объект. Сегодня губернатор Александр Богомаз рассказал, что утром была пресечена еще одна попытка вылазки ДРГ.

15 августа разведывательно-поисковая группа пограничного управления ФСБ России по Брянской области патрулировала на БТР участок границы с Украиной в районе населенных пунктов Курковичи и Ломаковка Стародубского района. Около 12 часов сотрудники ФСБ обнаружили примерно в полутора километрах от границы брошенные кем-то рюкзаки. Когда пограничники приступили к их осмотру, по ним был открыт огонь из автоматов. Несмотря на внезапное нападение, пограничники быстро сориентировались, заняли позиции и вступили в бой. В районе был введен оперативный план «Граница», в соответствии с которым на ее защиту переброшены другие сотрудники ФСБ, а также военнослужащие и полиция. Диверсанты под огнем начали отходить к границе, а их отступление было прикрыто огнем из 82 мм минометов, который был открыт с территории Украины.

В столкновении с противником пограничники понесли потери. Прапорщик погранслужбы скончался от тяжелого ранения в больнице. Двое его коллег были госпитализированы с контузиями.

В результате минометного обстрела получил контузию ветеринарный врач молококомплекса ООО «Меленский картофель», погибла одна корова, разрушена стена сарая, выбиты стекла в молококомплексе. Осколками посечен автомобиль «Нива» принадлежащий ООО.

По данным пограничников, погибли до четырех нападавших.

Среди брошенных вещей были обнаружены небольшие дроны с наклейками ФСБ, по версии спецслужбы, подготовленные для провокации в России.

Инцидент расследуется по нескольким статьям УК, в том числе ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащего и сотрудника правоохранительного органа), а также ст. 322 (незаконное пересечение госграницы) и ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что в районе села Курковичи была предотвращена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы.

Как позже уточнил глава региона, пострадал работник сельхозпредприятия. Сейчас он в больнице. «В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля»,— написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, сегодня он сообщил, что утром была предпринята вторая попытка захода украинской ДРГ в область. Пятеро из шести диверсантов, по его словам, были уничтожены.

США не хотели бы повторения Украиной вылазок, как в Белгородской области

Стародубский район находится по соседству с Климовским, который в начале марта этого года подвергся нападению со стороны Украины. Тогда в селе Любечане погибли два человека, а также пострадали еще двое. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Русский добровольческий корпус» (подразделение при ВСУ, в которое входят россияне).

Николай Сергеев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...