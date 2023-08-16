Пограничная разведка прогнала украинских диверсантов

«Ъ» стали известны подробности нападения диверсионно-разведывательной группы из Украины на Брянскую область, которое накануне отразили пограничники. В ходе столкновения был убит прапорщик, а двое его сослуживцев ранены. Диверсантам, потерявшим четырех человек, удалось скрыться под прикрытием минометного огня, от которого пострадали уже ветеринар и гражданский объект. Сегодня губернатор Александр Богомаз рассказал, что утром была пресечена еще одна попытка вылазки ДРГ.

15 августа разведывательно-поисковая группа пограничного управления ФСБ России по Брянской области патрулировала на БТР участок границы с Украиной в районе населенных пунктов Курковичи и Ломаковка Стародубского района. Около 12 часов сотрудники ФСБ обнаружили примерно в полутора километрах от границы брошенные кем-то рюкзаки. Когда пограничники приступили к их осмотру, по ним был открыт огонь из автоматов. Несмотря на внезапное нападение, пограничники быстро сориентировались, заняли позиции и вступили в бой. В районе был введен оперативный план «Граница», в соответствии с которым на ее защиту переброшены другие сотрудники ФСБ, а также военнослужащие и полиция. Диверсанты под огнем начали отходить к границе, а их отступление было прикрыто огнем из 82 мм минометов, который был открыт с территории Украины.

В столкновении с противником пограничники понесли потери. Прапорщик погранслужбы скончался от тяжелого ранения в больнице. Двое его коллег были госпитализированы с контузиями.

В результате минометного обстрела получил контузию ветеринарный врач молококомплекса ООО «Меленский картофель», погибла одна корова, разрушена стена сарая, выбиты стекла в молококомплексе. Осколками посечен автомобиль «Нива» принадлежащий ООО.

По данным пограничников, погибли до четырех нападавших.

Среди брошенных вещей были обнаружены небольшие дроны с наклейками ФСБ, по версии спецслужбы, подготовленные для провокации в России.

Инцидент расследуется по нескольким статьям УК, в том числе ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащего и сотрудника правоохранительного органа), а также ст. 322 (незаконное пересечение госграницы) и ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что в районе села Курковичи была предотвращена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы.

Как позже уточнил глава региона, пострадал работник сельхозпредприятия. Сейчас он в больнице. «В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля»,— написал он в своем Telegram-канале .

Кроме того, сегодня он сообщил, что утром была предпринята вторая попытка захода украинской ДРГ в область. Пятеро из шести диверсантов, по его словам, были уничтожены.

Стародубский район находится по соседству с Климовским, который в начале марта этого года подвергся нападению со стороны Украины. Тогда в селе Любечане погибли два человека, а также пострадали еще двое. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Русский добровольческий корпус» (подразделение при ВСУ, в которое входят россияне).

Николай Сергеев