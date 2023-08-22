Что происходит после ввода войск России на Украину. День 545-й

В Московской и Брянской областях была отражена атака четырех беспилотников. Никто не пострадал. В Красногорске взрывной волной выбило стекла в многоэтажке. Приостанавливалась работа всех московских аэропортов. Сейчас они работают в штатном режиме. Российский Су-30 уничтожил разведывательный катер ВСУ возле газодобывающих установок в Черном море, сообщило Минобороны. Uniqlo прекратила весь бизнес в России. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

10:28. Западные страны не рассматривают возможность отправки своих пилотов истребителей F-16 на Украину для участия в боевых действиях, пока украинские военные летчики будут проходить подготовку к управлению самолетами государств - членов НАТО, сообщила британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонной сфере в США.

10:28. Президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с Владимиром Зеленским обсудил события в Косове и на Украине, а также подчеркнул приверженность Белграда к уважению территориальной целостности Украины.

9:58. Украина хочет получить от США американские крылатые ракеты JASSM, которые якобы могут помочь Киеву «захватить» Крым, сообщает журнал Forbes.

8:57. Болгария готовится в конце сентября—начале октября начать передачу Украине советского бронированного транспорта. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в Одессе на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

8:57. Несколько видов беспилотников могут включить в экспериментально-правовой режим, который предполагает снятие запрета на их полеты в регионах. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

8:56. В Кривом Роге на Украине в результате ракетной атаки повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил мэр города Александр Вилкул. Пострадал мужчина.

8:56. Власти Швейцарии проведут расследование в отношении государственной оборонной компании Ruag после ее попытки продать около 100 танков Leopard немецкой Rheinmetall, в результате чего машины оказались бы на вооружении у Украины и использовались бы в боевых действиях. Об этом говорится в заявлении швейцарского Минобороны, выдержки из которого приводит Bloomberg.

8:55. В Красногорском округе создали штаб по ликвидации последствий падения беспилотника, заявил глава муниципалитета Дмитрий Волков. Он пообещал, что всем жителям, чье имущество пострадало, окажут помощь.

8:54. США одобрят передачу Украине истребителей после консультаций с Конгрессом и по окончании обучения украинских пилотов. Однако Киеву также надо будет выполнить ряд условий, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

8:53. Аэропорты Москвы Внуково, Шереметьево и Домодедово временно останавливали прием и отправку самолетов, сообщили авиаслужбы ТАСС. Аэропорты возобновили работу после того, как была отражена атака беспилотников. Было задержано больше десяти рейсов.

8:52. В многоэтажке в подмосковном Красногорске взрывной волной выбило окна после уничтожения беспилотника средствами противовоздушной обороны, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Также повреждены автомобили. По словам главы региона, никто не пострадал, возгорания не было.

8:52. Минобороны РФ сообщило о пресечении вчера вечером атаки беспилотниками в Крыму. Они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в Черное море в 40 км северо-западнее полуострова.

8:51. Два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Брянской области — Минобороны.

8:50. Два ударных беспилотника сбиты над Московской областью, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram. Средства противовоздушной обороны уничтожили один из них в районе Красногорска, второй — в районе Часцов.

8:49. Uniqlo прекратила весь бизнес в России. Компания отказалась от аренды помещений.

8:49. Американский фармпроизводитель MSD прекратит поставки в Россию зепатира — одного из самых востребованных препаратов против гепатита С, узнал «Ъ».

8:48. Экипаж самолета Су-30см морской авиации Черноморского флота уничтожил в акватории Черного моря разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в Telegram. Утверждается, что катер находился в районе российских газодобывающих установок.