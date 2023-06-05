Губернатор Гладков: власти пока не могут войти в Новую Таволжанку из-за обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал во время эфира с жителями, что, по последним данным, около 100 жителей остались в приграничном поселке Новая Таволжанка. Он отметил, что на сегодняшний день «мы туда пока зайти не можем», а из-за обстрелов нет возможности уточнить информацию.

«Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем убедить людей покинуть населенный пункт»,— сказал губернатор во время прямого эфира с жителями области во «ВКонтакте».

Ранее сегодня созданный при Вооруженных силах Украины «Русский добровольческий корпус», который, как утверждается, состоит из россиян, заявил, что удерживает Новую Таволжанку. При этом боевики утверждали, что поселок, в котором до начала военного конфликта проживало более 5 тыс. человек, сейчас полностью покинут жителями. В качестве доказательства ими был опубликован ролик с сельской улицей. Однако неясно, когда именно он был снят.

Минобороны России сообщало о боях с диверсантами в этом населенном пункте 4 июля. Сегодня, 5 июня, оборонное ведомство заявило, что вооруженные силы РФ и пограничники сорвали попытку украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область. По данным министерства, в результате боев были убиты десять диверсантов.

«Около 13:00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены»,— говорилось в сводке ведомства о событиях 4 июня.

Поселок Новой Таволжанке уже несколько дней находится под постоянными обстрелами. Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщал, что сегодня украинские войска выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке. 4 июня корреспонденты «Ъ» побывали в этом приграничном поселке. Они стали свидетелями артиллерийских дуэлей и пообщались с последними жителями Новой Таволжанки.

Подробнее об этом читайте в материале «"За три дня это все не утихнет"».