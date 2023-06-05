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Коммерсантъ FM
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Губернатор Гладков: власти пока не могут войти в Новую Таволжанку из-за обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал во время эфира с жителями, что, по последним данным, около 100 жителей остались в приграничном поселке Новая Таволжанка. Он отметил, что на сегодняшний день «мы туда пока зайти не можем», а из-за обстрелов нет возможности уточнить информацию.

«Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем убедить людей покинуть населенный пункт»,— сказал губернатор во время прямого эфира с жителями области во «ВКонтакте».

Ранее сегодня созданный при Вооруженных силах Украины «Русский добровольческий корпус», который, как утверждается, состоит из россиян, заявил, что удерживает Новую Таволжанку. При этом боевики утверждали, что поселок, в котором до начала военного конфликта проживало более 5 тыс. человек, сейчас полностью покинут жителями. В качестве доказательства ими был опубликован ролик с сельской улицей. Однако неясно, когда именно он был снят.

Минобороны России сообщало о боях с диверсантами в этом населенном пункте 4 июля. Сегодня, 5 июня, оборонное ведомство заявило, что вооруженные силы РФ и пограничники сорвали попытку украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область. По данным министерства, в результате боев были убиты десять диверсантов.

«Около 13:00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены»,— говорилось в сводке ведомства о событиях 4 июня.

Поселок Новой Таволжанке уже несколько дней находится под постоянными обстрелами. Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщал, что сегодня украинские войска выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке. 4 июня корреспонденты «Ъ» побывали в этом приграничном поселке. Они стали свидетелями артиллерийских дуэлей и пообщались с последними жителями Новой Таволжанки.

Подробнее об этом читайте в материале «"За три дня это все не утихнет"».

Фотогалерея

Последствия обстрелов в Белгородской области

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Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно&lt;br>На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно
На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тренировка сил территориальной самообороны

Тренировка сил территориальной самообороны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно
На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тренировка сил территориальной самообороны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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