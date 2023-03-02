Боевикам Украины мало

Группа боевиков из «Русского добровольческого корпуса», который связывают с вооруженными силами Украины, напала в четверг на расположенное у российско-украинской границы брянское село Любечаны. Двое мужчин в нем были убиты, а ребенок ранен. Снявшись у захваченных объектов, почты и фельдшерского пункта, нападавшие скрылись, затруднив свой поиск минами и гранатами на растяжках. Президент России Владимир Путин назвал происшедшее терактом, приказав руководителям силовых структур обеспечить безопасность жителей пограничных регионов.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Знак на въезде в Брянскую область

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В первой половине дня 2 марта группа из 15–20 боевиков, одетых в белые и зеленые камуфляжи, имеющие на вооружении автоматы, пулеметы и гранатометы, перешла российскую границу со стороны Черниговской области Украины и напала на первое же брянское село, оказавшееся на пути,— Любечаны.

Защитить его оказалось некому, в том числе и потому, что немногочисленные силовики, находившиеся в этот момент в приграничной зоне Климовского района, занимались ликвидацией последствий ЧП в расположенном примерно в 20 км от Любечан селе Сушаны. После атаки с использованием беспилотника в нем загорелись дома.

Более того, практически одновременно с началом захвата на экстренные службы обрушился шквал звонков: некие очевидцы сообщали, что диверсанты, пришедшие со стороны Украины, атакуют не только Любечаны и Сушаны, но и другие населенные пункты, что в них имеются убитые и раненые, а десятки мирных жителей захвачены в заложники. По одной из версий, звонки были также организованы украинской стороной с тем, чтобы посеять панику и страх, а заодно попытаться рассредоточить силы правоохранителей.

Основные события между тем происходили именно в Любечанах, где числится около 250 жителей. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, нападавшие взяли под контроль выезд из села, а также администрацию, почту и фельдшерский пункт.

При этом ими из автоматического оружия была обстреляна «Нива», водителя которой местные жители наняли для того, чтобы он каждое утро отвозил детей в расположенную в райцентре школу. Шофер был убит, а находившийся в салоне мальчик Федор — ранен. Несмотря на это, он помог девочкам выбраться из машины и вывел их из-под огня. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сказал, что представит ребенка к медали «За отвагу».

Тем временем, по отзывам очевидцев, боевики, проходя по селу, загоняли в дома местных жителей, отбирали у них мобильные телефоны, а мужчинам сковывали руки пластиковыми наручниками.

Один из селян, очевидно, оказавший сопротивление, был ими убит.

Закончился рейд тем, что его участники записали несколько обращений на фоне почты и фельдшерского пункта, развернув при этом флаг «Русского добровольческого корпуса». Уходя, боевики с помощью противопехотных мин и гранат на растяжках заминировали пути отхода, чтобы помешать сотрудникам ФСБ и Минобороны, которые их преследовали. В ФСБ потом отметили, что «во избежание жертв среди мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры» противник был не выбит, а выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесли массированный артиллерийский удар.

По размещенным участниками нападения фото и видеозаписям на своих ресурсах в соцсетях их личности предварительно удалось установить. Это один из основателей РДК, бывший организатор боев без правил и русский националист Денис Никитин (он же Капустин и White Rex). На фото и видео он был в белом камуфляже.

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Вместе с Никитиным-Капустиным на видео распознали Кирилла Канахина, снимавшегося в российских сериалах, в том числе в популярном «Глухаре», а также выходца из Ярославской области Освальда Лемоха. Интересно, что одним из первых записи боевиков на своих страницах в соцсетях разместил сбежавший на Украину экс-сотрудник ФСБ Илья Богданов. На информационных ресурсах ДНР и ЛНР полагают, что он также мог участвовать в нападении, которое, если бы не жертвы, скорее являлось пиар-акцией, нежели диверсионно-террористическим актом.

Из-за атаки боевиков президент России Владимир Путин не поехал в Пятигорск на открытие Года педагога и общение с участниками программы «Школа наставника».

Принимая участие в мероприятиях по видеосвязи, он назвал произошедшее террористическим актом: «Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, что там сидят гражданские лица и дети. “Нива” обыкновенная. Открыли огонь». Руководителям силовых структур и правоохранительных органов он поручил усилить меры по обеспечению безопасности граждан в приграничных с Украиной районах.

В офисе президента Украины заявили, что Киев не имеет отношения к произошедшему в Брянской области.

Советник главы офиса Михаил Подоляк написал в Twitter, что «история с диверсионной группой Украины в РФ — классическая заведомая провокация». По его словам, село Сушаны не является стратегическим объектом и украинцы «туда не заходят».

Между тем руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий сравнил произошедшее в Любечанах с атакой на Буденновск, Кизляр и село Первомайское в 1990-х: «С террористами мы переговоров не ведем. Все они должны быть уничтожены, а заказчики — обнаружены и жесточайшим образом наказаны».

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил не только жестко разобраться с диверсантами, но и привлечь к ответственности их семьи. По его мнению, необходимо «разбомбить все точки», имеющие отношение к нападению, а также ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования, чтобы жители находились в безопасности. Напомним, что с осени прошлого года в Брянской области и ряде других регионов действует режим среднего уровня реагирования, при котором усилена охрана общественного порядка и ключевых объектов инфраструктуры, а также принят целый ряд других мер.

Николай Сергеев; Сергей Толмачев, Воронеж