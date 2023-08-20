Осторожно, снова интеллект!

Резкий рост популярности ChatGPT и других видов генеративного ИИ опять поднял вопрос о степени влияния таких технологий на рынок труда. Если оно и правда окажется гораздо большим, чем предполагалось ранее, то благодаря новым технологиям уже в краткосрочной перспективе будет сокращено больше рабочих мест, чем создано новых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитики снова обеспокоены развитием ИИ и его влиянием на рынок труда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Аналитики снова обеспокоены развитием ИИ и его влиянием на рынок труда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Снова опасный ИИ

На этой неделе Норвежский суверенный фонд, управляющий активами на $1,4 трлн, призвал компании серьезно отнестись к рискам и угрозам, связанным с широким использованием ИИ. В числе прочего фонд заявил о необходимости создавать системы, «соответствующие ценностям и намерениям людей», а также обратить внимание на возможное «долгосрочное влияние на рабочие места и на управление человеческим капиталом». Тем самым крупнейший в мире суверенный фонд вступил в нарастающую вновь дискуссию о потенциальных пользе и вреде распространения ИИ, примкнув, скорее, к экспертам-пессимистам.

Одно время были широко распространены опасения, что искусственный интеллект оставит людей без работы. Однако впоследствии стали преобладать представления, что ИИ создаст больше рабочих мест, чем сократит, а люди смогут заниматься менее рутинными и более творческими задачами. Теперь появляется все больше исследований о том, что воздействие ИИ на рынок труда может быть не настолько однозначно позитивным. Особенное беспокойство вызывает генеративный ИИ, популярность которого резко выросла за последний год после появления ChatGPT.

Так, в марте американский банк Goldman Sachs опубликовал доклад, в котором прогнозирует, что генеративный ИИ может автоматизировать около 300 млн рабочих мест. «Возникновение генеративного ИИ ставит вопрос о том, не находимся ли мы на пороге быстрого ускорения автоматизации задач, что приведет к сокращению затрат на рабочую силу и росту продуктивности»,— пишут аналитики Goldman Sachs. Они отмечают способность такого ИИ «создавать контент, неотличимый от созданного человеком, и разрушать коммуникационные барьеры между людьми и машинами».

По прогнозам консалтинговой компании McKinsey, до 30% всего рабочего времени в США в ближайшее время может быть автоматизировано, в том числе за счет генеративного ИИ.

Как считают аналитиков компании, в том числе из-за этого к 2030 году около 12 млн американцев сменят сферу занятости. А в период с 2030 по 2060 год половина нынешних задач будут автоматизированы.

По подсчетам McKinsey, такие изменения принесут мировой экономике от $17 трлн до $26 трлн. Однако они могут стать тем, что известный экономист Йозеф Шумпетер называл созидательным разрушением: мощные технологические и индустриальные изменения создадут новые возможности развития, но при этом разрушат прежние структуры и сферы экономики.

О том, что применение ИИ требует большой осторожности, давно говорят многие эксперты. В марте общественная организация Future of Life опубликовала открытое письмо с призывом «сделать паузу по меньшей мере на шесть месяцев» во внедрении новых продвинутых ИИ-систем такого рода. Письмо подписали среди прочих сооснователь Apple Стив Возняк и основатель Tesla Илон Маск. В письме, в частности, говорится: «Современные ИИ-системы в состоянии конкурировать с людьми в решении некоторых задач, и мы должны задать себе такие вопросы… Должны ли мы автоматизировать все рабочие места?»

Белые воротнички-роботы

По прогнозам Всемирного экономического форума (ВЭФ), ИИ в ближайшие пять лет сократит 83 млн рабочих мест. И создаст 69 млн новых — то есть на 14 млн меньше, чем уничтожит.

Под влиянием генеративного ИИ изменятся и виды работы: аналитики ВЭФ считают, что 44% ключевых навыков станут другими в эти пять лет. Если более ранние технологические изменения сильнее всего влияли на работников с простыми задачами и низкой квалификацией, то теперь будут затронуты сферы, требующие довольно высокой квалификации и образования.

Это вызывает тревогу уже сейчас: необходимость конкурировать с ИИ в написании сценариев и актерской игре стала одной из причин масштабной забастовки работников голливудских киностудий. Сценаристы требовали запретить использовать искусственный интеллект в качестве автора сценариев.

Актеров же в числе прочего возмутило предложение продюсеров привлекать актеров массовки на съемки только на один день, сканировать их внешность и потом использовать их цифровые образы, в результате заплатив за работу только один раз.

Издание Business Insider на основании мнений экспертов составило список профессий, которые могут быть в значительной мере автоматизированы при распространении генеративного ИИ. Туда среди прочего вошли программисты, аналитики данных, рекламщики, журналисты и другие создатели контента, учителя, финансовые аналитики и консультанты, трейдеры, графические дизайнеры, бухгалтеры.

«Я не думаю, что мы столкнемся с массовой безработицей. Но я думаю, мы увидим массовое разрушение, когда зарплаты у многих упадут, зарплаты на других работах вырастут, и произойдет сдвиг спроса на разные виды умений и навыков. Будет перераспределение работы и изменение соотношения выигравших и проигравших»,— считает Эрик Бриньелфссон, экономист и глава Лаборатории цифровой экономики в Стэнфордском университете.

Обучение и поддержка

Во многих случаях речь идет не о том, что ИИ полностью заменит людей, а скорее о возможностях сделать работу быстрее и продуктивнее. Так, исследователи из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что применение генеративного ИИ может ускорить работу программистов, пишущих код, на 56%. Другое исследование показывает, что использование ChatGPT как своего рода ассистента делает написание некоторых профессиональных текстов на 40% более быстрым и на 18% более качественным.

По прогнозам Goldman Sachs, в течение первых десяти лет после широкого внедрения ИИ производительность труда будет расти на 1,5% в год, что сравнимо с темпами роста производительности труда после начала использования электродвигателя или ПК. Некоторые эксперты, в том числе Эрик Бриньелфссон, считают, что это будет способствовать активному созданию новых рабочих мест — ведь ВВП и доходы компаний будут расти, компании будут расширять свою деятельность, спрос также будет расти.

Возникновение новых профессий и смена сфер занятости людьми потребуют их переподготовки и поддержки уволенных. Одним из вариантов являются программы поддержки со стороны правительств разных стран.

Подобный подход уже практикуют власти Дании, это так называемая система flexicurity (от flexibility — гибкость, и security — безопасность). Она предусматривает баланс гибкости рынка труда и гарантий занятости для работников. Система позволяет работодателям сравнительно легко увольнять сотрудников, если этого требуют изменения на рынке. При этом уволенным сотрудникам в течение двух лет выплачивают существенное пособие в размере $2,9 тыс. в месяц. Одновременно им предоставляют возможности работы с карьерными консультантами, посещение курсов переподготовки и так далее.

Как отмечает глава американского исследовательского центра Jobs for the Future Мария Флинн, в 1970-е аналогичная программа была в США — для людей, чьи рабочие места исчезали из-за переноса части производства в развивающиеся страны. «Это была программа социальной защиты, в рамках которой каждый работник, подходящий под определенные условия — его работа была перемещена (в другие страны.— “Ъ”) по экономическим причинам,— имел право на получение денежного пособия и помощи в переподготовке»,— рассказывает госпожа Флинн.

Яна Рождественская