Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Осторожно, снова интеллект!

Генеративный ИИ может заменить десятки миллионов высококвалифицированных работников

Резкий рост популярности ChatGPT и других видов генеративного ИИ опять поднял вопрос о степени влияния таких технологий на рынок труда. Если оно и правда окажется гораздо большим, чем предполагалось ранее, то благодаря новым технологиям уже в краткосрочной перспективе будет сокращено больше рабочих мест, чем создано новых.

Аналитики снова обеспокоены развитием ИИ и его влиянием на рынок труда

Аналитики снова обеспокоены развитием ИИ и его влиянием на рынок труда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аналитики снова обеспокоены развитием ИИ и его влиянием на рынок труда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Снова опасный ИИ

На этой неделе Норвежский суверенный фонд, управляющий активами на $1,4 трлн, призвал компании серьезно отнестись к рискам и угрозам, связанным с широким использованием ИИ. В числе прочего фонд заявил о необходимости создавать системы, «соответствующие ценностям и намерениям людей», а также обратить внимание на возможное «долгосрочное влияние на рабочие места и на управление человеческим капиталом». Тем самым крупнейший в мире суверенный фонд вступил в нарастающую вновь дискуссию о потенциальных пользе и вреде распространения ИИ, примкнув, скорее, к экспертам-пессимистам.

Одно время были широко распространены опасения, что искусственный интеллект оставит людей без работы. Однако впоследствии стали преобладать представления, что ИИ создаст больше рабочих мест, чем сократит, а люди смогут заниматься менее рутинными и более творческими задачами. Теперь появляется все больше исследований о том, что воздействие ИИ на рынок труда может быть не настолько однозначно позитивным. Особенное беспокойство вызывает генеративный ИИ, популярность которого резко выросла за последний год после появления ChatGPT.

Белый дом ищет способы внедрения технологии

Белый дом ищет способы внедрения технологии

Так, в марте американский банк Goldman Sachs опубликовал доклад, в котором прогнозирует, что генеративный ИИ может автоматизировать около 300 млн рабочих мест. «Возникновение генеративного ИИ ставит вопрос о том, не находимся ли мы на пороге быстрого ускорения автоматизации задач, что приведет к сокращению затрат на рабочую силу и росту продуктивности»,— пишут аналитики Goldman Sachs. Они отмечают способность такого ИИ «создавать контент, неотличимый от созданного человеком, и разрушать коммуникационные барьеры между людьми и машинами».

По прогнозам консалтинговой компании McKinsey, до 30% всего рабочего времени в США в ближайшее время может быть автоматизировано, в том числе за счет генеративного ИИ.

Как считают аналитиков компании, в том числе из-за этого к 2030 году около 12 млн американцев сменят сферу занятости. А в период с 2030 по 2060 год половина нынешних задач будут автоматизированы.

По подсчетам McKinsey, такие изменения принесут мировой экономике от $17 трлн до $26 трлн. Однако они могут стать тем, что известный экономист Йозеф Шумпетер называл созидательным разрушением: мощные технологические и индустриальные изменения создадут новые возможности развития, но при этом разрушат прежние структуры и сферы экономики.

О том, что применение ИИ требует большой осторожности, давно говорят многие эксперты. В марте общественная организация Future of Life опубликовала открытое письмо с призывом «сделать паузу по меньшей мере на шесть месяцев» во внедрении новых продвинутых ИИ-систем такого рода. Письмо подписали среди прочих сооснователь Apple Стив Возняк и основатель Tesla Илон Маск. В письме, в частности, говорится: «Современные ИИ-системы в состоянии конкурировать с людьми в решении некоторых задач, и мы должны задать себе такие вопросы… Должны ли мы автоматизировать все рабочие места?»

Белые воротнички-роботы

По прогнозам Всемирного экономического форума (ВЭФ), ИИ в ближайшие пять лет сократит 83 млн рабочих мест. И создаст 69 млн новых — то есть на 14 млн меньше, чем уничтожит.

Под влиянием генеративного ИИ изменятся и виды работы: аналитики ВЭФ считают, что 44% ключевых навыков станут другими в эти пять лет. Если более ранние технологические изменения сильнее всего влияли на работников с простыми задачами и низкой квалификацией, то теперь будут затронуты сферы, требующие довольно высокой квалификации и образования.

Это вызывает тревогу уже сейчас: необходимость конкурировать с ИИ в написании сценариев и актерской игре стала одной из причин масштабной забастовки работников голливудских киностудий. Сценаристы требовали запретить использовать искусственный интеллект в качестве автора сценариев.

Актеров же в числе прочего возмутило предложение продюсеров привлекать актеров массовки на съемки только на один день, сканировать их внешность и потом использовать их цифровые образы, в результате заплатив за работу только один раз.

Издание Business Insider на основании мнений экспертов составило список профессий, которые могут быть в значительной мере автоматизированы при распространении генеративного ИИ. Туда среди прочего вошли программисты, аналитики данных, рекламщики, журналисты и другие создатели контента, учителя, финансовые аналитики и консультанты, трейдеры, графические дизайнеры, бухгалтеры.

В США началась забастовка актеров

В США началась забастовка актеров

«Я не думаю, что мы столкнемся с массовой безработицей. Но я думаю, мы увидим массовое разрушение, когда зарплаты у многих упадут, зарплаты на других работах вырастут, и произойдет сдвиг спроса на разные виды умений и навыков. Будет перераспределение работы и изменение соотношения выигравших и проигравших»,— считает Эрик Бриньелфссон, экономист и глава Лаборатории цифровой экономики в Стэнфордском университете.

Обучение и поддержка

Во многих случаях речь идет не о том, что ИИ полностью заменит людей, а скорее о возможностях сделать работу быстрее и продуктивнее. Так, исследователи из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что применение генеративного ИИ может ускорить работу программистов, пишущих код, на 56%. Другое исследование показывает, что использование ChatGPT как своего рода ассистента делает написание некоторых профессиональных текстов на 40% более быстрым и на 18% более качественным.

По прогнозам Goldman Sachs, в течение первых десяти лет после широкого внедрения ИИ производительность труда будет расти на 1,5% в год, что сравнимо с темпами роста производительности труда после начала использования электродвигателя или ПК. Некоторые эксперты, в том числе Эрик Бриньелфссон, считают, что это будет способствовать активному созданию новых рабочих мест — ведь ВВП и доходы компаний будут расти, компании будут расширять свою деятельность, спрос также будет расти.

Возникновение новых профессий и смена сфер занятости людьми потребуют их переподготовки и поддержки уволенных. Одним из вариантов являются программы поддержки со стороны правительств разных стран.

Подобный подход уже практикуют власти Дании, это так называемая система flexicurity (от flexibility — гибкость, и security — безопасность). Она предусматривает баланс гибкости рынка труда и гарантий занятости для работников. Система позволяет работодателям сравнительно легко увольнять сотрудников, если этого требуют изменения на рынке. При этом уволенным сотрудникам в течение двух лет выплачивают существенное пособие в размере $2,9 тыс. в месяц. Одновременно им предоставляют возможности работы с карьерными консультантами, посещение курсов переподготовки и так далее.

Что члены Совбеза ООН думают о чат-ботах и других проявлениях ИИ

Что члены Совбеза ООН думают о чат-ботах и других проявлениях ИИ

Как отмечает глава американского исследовательского центра Jobs for the Future Мария Флинн, в 1970-е аналогичная программа была в США — для людей, чьи рабочие места исчезали из-за переноса части производства в развивающиеся страны. «Это была программа социальной защиты, в рамках которой каждый работник, подходящий под определенные условия — его работа была перемещена (в другие страны.— “Ъ”) по экономическим причинам,— имел право на получение денежного пособия и помощи в переподготовке»,— рассказывает госпожа Флинн.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...