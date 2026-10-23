«АвтоВАЗ» спрогнозировал снижение продаж новых Lada в октябре
Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» допускает незначительное снижение продаж новых автомобилей Lada в октябре по сравнению с сентябрем. Об этом журналистам сообщил глава концерна Максим Соколов.
По его словам, динамика рынка в октябре, по крайней мере в сегменте компании, оказалась чуть хуже, чем месяцем ранее. «Поэтому планы будут более скромные, непринципиально, но все-таки чуть меньше, чем сентябрьские», — заявил господин Соколов на форуме-выставке «Российский промышленник» (цитата по агентству «Прайм»).
Максим Соколов также отметил, что в компании не уверены, удастся ли в октябре преодолеть 30-тысячную планку по количеству проданных автомобилей с учетом всех партнерских проектов.
Продажи новых автомобилей Lada в сентябре составили 32,3 тыс. штук, что стало лучшим результатом в текущем году. По итогам девяти месяцев реализация увеличилась на 0,4% и достигла 244,6 тыс. единиц.