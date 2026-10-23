«АвтоВАЗ» спрогнозировал снижение продаж новых Lada в октябре

По его словам, динамика рынка в октябре, по крайней мере в сегменте компании, оказалась чуть хуже, чем месяцем ранее. «Поэтому планы будут более скромные, непринципиально, но все-таки чуть меньше, чем сентябрьские», — заявил господин Соколов на форуме-выставке «Российский промышленник» (цитата по агентству «Прайм»).