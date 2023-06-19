ИИ по разнарядке

Для внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики Белому дому, возможно, потребуется прибегнуть к мерам принуждения бизнеса или предоставить ему действительно привлекательные льготы. Такой вывод можно было сделать из выступлений чиновников и экспертов на профильных сессиях ПМЭФ. Так, Минэкономики сообщило, что использование ИИ может стать условием доступа к господдержке в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте и туризме. Внедрение ИИ власти стимулируют также налоговыми льготами — но как сообщило Минцифры, пока почти никто ими не воспользовался.

На сессии ПМЭФ «Искусственный интеллект: фундамент экономики будущего и маяк российского технологического суверенитета» глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что правительство рассматривает возможность обязать компании использовать ИИ при получении отраслевых мер поддержки. В частности, речь идет о таких сферах, как АПК, промышленность, транспорт, туризм. Так ведомство намерено выполнить поручение Владимира Путина увязать предоставление субсидий из федерального бюджета с обязательством их получателей использовать современные технологии.

Интерес властей к технологии ИИ обусловлен в том числе и тем, что ее применение, поднимая производительность труда (например, в сфере информбезопасности или обслуживания населения), помогает решить проблему дефицита кадров. По словам министра, в части отраслей бизнес уже внедряет ИИ, но есть и сферы, где это необходимо, но пока не происходит. Ранее в отчете АНО «Цифровая экономика» сообщалось, что в России средний уровень внедрения ИИ-решений в 2021 году составлял 21% при мировом уровне в 54%. Позже заявлялось, что в 2024 году этот показатель должен увеличится в РФ минимум до 50%. Как отметил на сессии глава Минцифры Максут Шадаев, ИИ будет внедрен в госуправлении, больший потенциал для технологии — в сферах здравоохранения и образования.

С 2023 года компании могут уменьшать выплаты по налогу на прибыль при закупке решений в сфере ИИ — такие расходы учитываются при определении налоговой базы с повышенным коэффициентом (1,5 от фактических затрат). Однако, как признал на форуме Максут Шадаев, льгота не стала популярной — по словам министра, практически никто ею не воспользовался. По мнению гендиректора компании СУЭК Максима Басова, это обусловлено наличием других интересов у бизнеса. «Я думаю, что это вопрос не денег, а фокуса и компетенций компании, бизнес эволюционировал в другой среде»,— сказал он. По его словам, в РФ лидерами инноваций являются госкомпании, потому что им соответствующие задачи ставит правительство. У руководителей частных компаний зачастую отсутствует ориентация на исследования и разработки, полагает Максим Басов.

Еще одно препятствие для внедрения ИИ — нерешенный вопрос о данных для машинного обучения. В Госдуме на рассмотрении давно находятся поправки к закону «О персональных данных», регулирующие необходимый для этого процесса оборот обезличенной информации. В первом чтении проект был принят еще в феврале 2021 года, Максут Шадаев рассчитывает, что окончательно он будет одобрен еще в ходе завершающейся весенней сессии.

По словам министра, подход российского государства к вопросу регулирования данных — ближе к китайскому. «Мы похожи, потому что Китай считает, что все данные по умолчанию принадлежат государству»,— пояснил Максут Шадаев. По его словам, принятие находящихся в Госдуме поправок фактически будет означать, что обезличенные данные станут стратегическим ресурсом для развития ИИ-технологии.

Венера Петрова