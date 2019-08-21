Искусственным интеллектом перестают пугать

По результатам исследования Genesys, уже в ближайшие три года 60% опрошенных компаний будут активно использовать искусственный интеллект (ИИ) в своей работе. Менеджеры считают, что наиболее эффективным будет применение ИИ в администрировании — работе с кадровой и финансовой документацией, планировании бюджета. Около трети опрошенных считает, что это значительно сократит издержки компаний и повысит их эффективность, исправляя ошибки сотрудников при рутинной работе и освобождая человеческие ресурсы для решения более сложных и/или творческих задач.

Американская компания Genesys опросила около 300 представителей различных фирм и выяснила, что большинство (60%) уже к 2022 году ожидают активного использования технологий искусственного интеллекта и продвинутых автоматизированных операций. Ожидается, что автоматизация будет играть важную роль в работе административных подразделений, анализе данных и других операциях, которые нередко подразумевают рутинную работу. Из всех опрошенных около трети уже сейчас убеждено, что это позволит повысить эффективность работы и снизить издержки. При этом, по мнению исследователей, в максимальном выигрыше окажутся те компании, которые не будут просто сокращать административный персонал, а найдут для сотрудников новые, более сложные или творческие задачи, повышая таким образом свой потенциал.

Директор по маркетингу Genesys Мерайн те Боой считает, что чтобы максимально эффективно использовать ИИ, организациям нужно понимать весь потенциал своих сотрудников.

«Когда ИИ убирает из списка задач сотрудников монотонную механическую работу, у них появляется больше времени на то, чтобы сосредоточиться на работе, которая более интересна, разнообразна и требует комплексных решений»,— говорит господин те Боой.

В июле Genesys провела опрос в США и выяснила, что в 70% компаний не опасаются, что ИИ негативно отразится на их рабочих местах. Лишь 5% заявили, что опасаются за рабочие места при использовании в своем бизнесе чат-ботов, роботов или дополненной реальности. Причем опрошенные в США 1000 сотрудников трудятся в самых разных отраслях — административной, промышленном производстве, розничных продажах, образовании, медицине, маркетинге, медиа, образовании.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), американское подразделение европейского авиаконцерна Airbus уже начинает применять ИИ в административных отделах. Новые технологии используются для высвобождения сотрудников от рутинной механической работы, во время которой высока вероятность ошибок из-за так называемого человеческого фактора.

В интервью WSJ Ричард Маски, глава управления по финансовым системам и контролю Airbus America, сказал, что всего два года назад четырем сотрудникам требовалось просматривать около 25 тыс. документов и отчетов о служебных расходах и командировках за год. Теперь же компания в качестве пилотного проекта стала использовать для анализа такого массива данных технологию ИИ одного из калифорнийских разработчиков. Технология анализирует расходы, выявляет ошибки и возможные расхождения в суммах, кроме того, распознавать данные программа может на 100 языках. Если эксперимент будет признан удачным, его могут распространить и на европейские подразделения Airbus. При этом компания не сокращает сотрудников, работу которых теперь выполняет ИИ: их переобучили и направили на другие операции по аудиту и финансовым вопросам. «ИИ работает у нас не для того, чтобы сокращать людей, а для того, чтобы изменить принцип работы,— подчеркнул в интервью WSJ господин Маски.— Мы планируем перенаправить людские ресурсы, чтобы использовать их более эффективно».

Евгений Хвостик