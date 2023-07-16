Кина не будет

В США началась забастовка актеров, которые впервые с 1960 года присоединились к бастующим сценаристам — те остановили работу еще 2 мая. Непреодолимые противоречия двух гильдий с главами киностудий и стриминговых сервисов привели к тому, что Голливуд переживает один из крупнейших кризисов в своей истории. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Сюзан Сарандон вышла побастовать вместе с коллегами

Фото: Fatih Aktas / Anadolu Agency / Getty Images Актриса Сюзан Сарандон вышла побастовать вместе с коллегами

Фото: Fatih Aktas / Anadolu Agency / Getty Images

Срок трехлетнего контракта между Актерской гильдией (SAG-AFTRA), в которой состоят 160 тыс. человек, и Альянсом продюсеров кинофильмов и телевидения (AMPTP) истек еще 30 июня. С 7 июня продолжались переговоры об условиях нового контракта. Учитывая, что они шли на фоне забастовки Гильдии сценаристов (WGA), с которыми актеры разделяют многие из своих требований к AMPTP и которым они сразу выразили свою поддержку (многие известные исполнители даже принимали участие в пикетах), никто не ожидал, что эти переговоры будут простыми. 5 июня 98% членов SAG-AFTRA высказались за одобрение забастовки, в случае если продюсеры не удовлетворят все запросы гильдии, а 24 июня более 1 тыс. актеров, включая, например, таких известных, как Мерил Стрип, Шарлиз Терон и Хоакин Феникс, подписали открытое письмо руководству профсоюза, призывая твердо отстаивать свои интересы. Тем не менее SAG-AFTRA согласилась продлить переговоры до 13 июля, однако затем признала, что AMPTP просто затягивал время, чтобы успеть прорекламировать свежие летние блокбастеры, при этом не собираясь идти навстречу гильдии. В итоге соглашения достигнуто не было, и с 00 часов 14 июля актеры начали бессрочную забастовку.

Как и в случае сценаристов, корень проблем в тех изменениях, которые претерпела голливудская бизнес-модель с развитием стримингов. Если во времена эфирного телевидения размер денежных отчислений, которые получали актеры, зависел от количества повторных показов сериалов и фильмов, то стриминги работают по-другому, а отчисления, которые они выплачивают, не поспевают даже за инфляцией: 85% членов SAG-AFTRA не могут себе позволить страховку от профсоюза, для чего требуется годовой доход от $26 тыс. Кроме того, более короткие сезоны стриминговых шоу означают меньше работы и меньше денег.

Актеры требуют повышения минимальной оплаты труда, страховых и пенсионных выплат, увеличения отчислений, а также надбавок в тех случаях, когда проект набирает большое количество просмотров.

Еще одним камнем преткновения на переговорах стало использование искусственного интеллекта. И сценаристов, и актеров беспокоит намерение производителей контента все чаще применять его в создании фильмов и сериалов. Так, руководство SAG-AFTRA возмутило предложение продюсеров привлекать актеров массовки на съемки только на один день, сканировать их внешность и потом использовать их цифровые образы, таким образом, заплатив за работу только один раз.

Актеры требуют урегулировать и ограничить использование искусственного интеллекта, разрешив его применение только с согласия исполнителей и за соответствующую компенсацию.

На время забастовки членам гильдии запрещаются любые съемки и закадровая работа на проектах, которые до последнего момента находились в производстве (это производство, соответственно, останавливается, что коснется, например, «Гладиатора-2» и очередного «Дэдпула»). Едва ли не единственным проектом, чьи съемки продолжаются, несмотря на забастовку, остался второй сезон сериала НВО «Дом драконов». Большинство занятых в нем актеров — члены британского профсоюза Equity, и, согласно трудовому законодательству Соединенного Королевства, им запрещено поддерживать забастовку. А вот члены SAG-AFTRA также не будут принимать участие в репетициях, прослушиваниях, посещать премьеры, фестивали и наградные церемонии, давать интервью, участвовать в ток-шоу и как-либо продвигать уже снятые фильмы и сериалы, включая их упоминания в соцсетях.

Это скажется на промокампаниях дорогих продюсерскому сердцу блокбастеров, например уже 13 июля актеры картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер» покинули лондонскую премьеру, даже не дожидаясь официального начала забастовки (сам Нолан высказал поддержку обеим бастующим гильдиям). Производители контента отказались от участия в «Комик-Коне» в Сан-Диего — важнейшем фестивале, где принято представлять фантастику и фильмы по комиксам. Намеченную на 18 сентября церемонию вручения телевизионных премий «Эмми», номинантов которых объявили всего за два дня до забастовки, скорее всего, придется перенести. Осенние кинофестивали в Торонто, Нью-Йорке и Теллурайде, по выражению одного из руководителей студий, «накрылись»: «Нельзя устраивать премьеры без звезд. Нет звезд — нет фильма».

Долгосрочные последствия для киноиндустрии будут еще серьезнее. Даже короткая приостановка кинопроизводства означает изменение графика премьер на несколько лет вперед, увеличение расходов и, соответственно, отмену проектов, которые потеряют рентабельность.

Стриминги, и так в последнее время пытающиеся максимально урезать свои траты, откажутся от продолжения многих сериалов и запуска новых — количество нового контента сократится, что приведет к оттоку подписчиков, сломав ту самую схему, которая во многом и вызвала нынешний кризис.

Тем не менее AMPTP пока не намерен уступать, не без оснований видя в сильных профсоюзах угрозу собственному безбедному существованию. Так, СЕО Disney Боб Игер назвал требования актеров и сценаристов «нереалистичными», что вызвало дополнительное недовольство забастовщиков, знающих, что доход главы компании по итогам текущего года должен составить $27 млн. Как подозревает издание Deadline, стратегия альянса по отношению к WGA состоит в том, чтобы затянуть забастовку до момента, когда вконец разорившиеся сценаристы будут готовы сдаться. К актерам в Голливуде отношение, как правило, получше, так что возобновления переговоров теоретически можно ждать уже через несколько недель. Но, видя, как решительно настроены обе гильдии, рассчитывать на скорейшее разрешение конфликта не стоит.