Экс-судья не смогла пересчитать доходы
Кассация отклонила жалобу на изъятие активов бывшей главы Ростовского облсуда
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение по иску Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, приговоренной к 15-летнему сроку за взятки. Бывшая судья пыталась доказать, что ее доходы позволяли приобрести квартиру в Ростове-на-Дону и автомобиль Toyota Land Cruiser для сына. Однако суд пришел к выводу, что и это имущество, и многое другое приобретено незаконно и не может оставаться у экс-судьи и ее родственников.
Елена Золотарева, занимавшая должность председателя Ростовского областного суда, предприняла очередную попытку оспорить решение об изъятии в доход РФ ее собственного имущества, а также имущества ее сына Сергея Золотарева и ее знакомой Марии Данкевич, которая считается доверенным лицом экс-судьи. Госпожа Золотарева попросила кассационную инстанцию отменить судебный акт, принятый Первомайским судом Краснодара 22 января этого года.
В кассационной жалобе представитель ответчицы указал на то, что в числе прочего имущества в доход РФ отошел автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью 3,8 млн руб., принадлежавший сыну экс-судьи. Кроме того, с нее самой и с Сергея Золотарева взыскан эквивалент стоимости квартиры, проданной в 2015 году за 4 млн руб. Представитель Елены Золотарева считает, что суд первой инстанции не учел ее финансовые возможности для приобретения этого имущества. Доход высокопоставленной судьи за трехлетний период перед покупкой автомобиля составил 13,2 млн руб., перед покупкой квартиры — 5,9 млн руб.
«Данные обстоятельства подтверждались материалами дела, однако никакой оценки не получили. Вместо проверки соотношения стоимости конкретной сделки и трехлетнего дохода ответчицы суд ограничился общей оценкой ее имущественного положения»,— указано в кассационной жалобе.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар), изучив доводы представителя ответчицы, не нашел оснований для отмены решения о конфискации имущества. Установлено, что в период 2010–2022 годов Елена Золотарева, будучи судьей, получила заработную плату и другие официальные доходы в объеме 52,3 млн руб.
Заработок ее сына за тот же период составил всего 18,7 тыс. руб., а приятельница судьи Мария Данкевич с 2018 по 2021 год вообще не имела официальных доходов. Несмотря на это, Сергей Золотарев с 2011 по 2015 год был владельцем квартиры в Ростове, затем он продал квартиру и купил новое жилье с местом в гаражном боксе общей стоимостью 12,4 млн руб. В 2021 году на имя Марии Данкевич был приобретен автомобиль Toyota Alphard за 6,9 млн руб.
В 2023 году в отношении Елены Золотаревой было возбуждено уголовное дело; в ходе обысков в ее рабочем кабинете и дома были обнаружены наличные средства на сумму 128,8 млн руб., €27,8 тыс. и $11,7 тыс. Также госпожа Золотарева оказалась владелицей обширной коллекции драгоценностей, в основном золотых изделий с бриллиантами, общей стоимостью 7 млн руб.
После обнаружения у экс-судьи и ее близких дорогостоящего имущества прокуратура обратилась в суд, который согласился с доводами надзора о том, что активы приобретены противоправным способом в обход антикоррупционных ограничений. В доход России были обращены деньги на общую сумму 136 млн руб. (изъятые при обысках плюс стоимость проданной квартиры), ювелирные изделия, два автомобиля, квартира и машино-место.
В декабре 2025 года Елена Золотарева была приговорена к 15 годам колонии за получение взяток.
Вместе с ней были осуждены ее бывшая заместительница Татьяна Юрова (13 лет колонии), бывший председатель Железнодорожного райсуда Ростова Георгий Бондаренко (6 лет) и экс-начальник областного управления судебного департамента Андрей Рощевский (8 лет лишения свободы).