Экс-судья не смогла пересчитать доходы

Заработок ее сына за тот же период составил всего 18,7 тыс. руб., а приятельница судьи Мария Данкевич с 2018 по 2021 год вообще не имела официальных доходов. Несмотря на это, Сергей Золотарев с 2011 по 2015 год был владельцем квартиры в Ростове, затем он продал квартиру и купил новое жилье с местом в гаражном боксе общей стоимостью 12,4 млн руб. В 2021 году на имя Марии Данкевич был приобретен автомобиль Toyota Alphard за 6,9 млн руб.