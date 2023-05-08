Ни чата себе

В октябре прошлого года компания OpenAI представила очередное поколение нейросети ChatGPT. Чат-бот успел произвести настоящий фурор как среди рядовых пользователей, так и среди представителей бизнеса. А конкуренты тут же бросились представлять собственные разработки. Впрочем, появление нового инструмента в скором времени вызвало опасения: работники самых разных отраслей боятся, что их место уже в ближайшем будущем займет искусственный интеллект (ИИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Голливуд против ИИ

На этой неделе совет директоров Writers Guild of America (Американской гильдии сценаристов, WGA) принял решение о начале бессрочной забастовки — первой за последние 15 лет. Формальным поводом стало завершение 2 мая действующего соглашения между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения, в который входят такие компании, как Amazon, Apple, CBS, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount Global, Sony, Warner Bros. и Discovery.

Конфликт, которому предшествовали многомесячные переговоры, необычен. В длинном списке требований, которые выдвигает профсоюз гильдии сценаристов, есть крайне необычный пункт.

Сценаристы хотят, чтобы им были предоставлены отдельные гарантии того, что искусственный интеллект не будет допущен в качестве автора сценариев.

Наблюдатели подметили некоторую иронию в этом требовании: именно члены WGA, в том числе и нынешние, многие десятилетия выдавали на-гора сценарии о роботах и искусственном интеллекте. Многие из подобных фильмов, такие как «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, «Интерстеллар» Кристофера Нолана, «Я, Робот» Алекса Пройаса, «Матрица» братьев Вачовски и, конечно, «Искусственный разум» Стивена Спилберга, стали настоящими блокбастерами, принеся сценаристам огромные гонорары. Однако теперь сценаристы объявили искусственному разуму настоящую войну.

Джон Огаст, член комитета по переговорам WGA и автор сценариев к «Ангелам Чарли» и «Чарли и шоколадная фабрика», говорит, что у сценаристов есть два требования в том, что касается искусственного интеллекта. Профсоюз не требует запретить ИИ, но хочет получить гарантии, что никакие литературные материалы — сценарии, обработки, наброски или даже отдельные сцены — не будут писаться или переписываться чат-ботами. Гильдия также хочет получить гарантии, что студии не станут использовать чат-ботов для создания исходного материала, который потом будет адаптирован студиями для создания кино или сериалов. Эти термины — «литературные материалы» и «исходные материалы» — прописаны в соглашении сценаристов со студиями, и именно за них авторы получают гонорары. «Мы не хотим, чтобы наш материал кормил (нейросети.— “Ъ”), и мы не хотим исправлять их посредственные первоначальные варианты (сценариев.— “Ъ”)»,— цитирует господина Огаста Reuters.

Впрочем, это совсем не то, как видят будущее сами студии и кинопродюсеры. «(ИИ.—“Ъ”) изменит весь мир,— цитирует Bloomberg Тодда Либермана, продюсировавшего в числе прочего "Чип и Дейл спешат на помощь".— Появится ли в течение года сценарий, написанный ИИ? Ответ: "Да"». Ему вторит и генеральный директор FOX Entertainment Роб Уэйд.

Его слова свидетельствуют о том, что продюсеры и представители киностудий и телеканалов прекрасно знают о возможностях ИИ и намерены их использовать, что бы ни говорили сценаристы.

По его мнению, ИИ будет заниматься не только созданием сценариев, но и их редактированием.

Правда, звучат и более сдержанные мнения. По словам Тома Райана, руководителя стримингового бизнеса Paramount, ИИ не станет вытеснять людей, и их рабочим местам ничто не угрожает. «(ИИ.— “Ъ”) — катализатор. Открывается целый мир новых возможностей для наших команд, которые смогут делать свое дело быстрее и лучше».

Более того, многочисленные эксперименты, проводимые самыми разными людьми, показывают, что пока ИИ не в состоянии качественно заменить сценаристов-людей. Это, в частности, показал опыт актера и продюсера Алана Алды, сыгравшего роль Бенджамина Пирса по прозвищу Ястребиный Глаз в культовом телесериале M*A*S*H. В марте вместе с Майком Фарреллом они сыгралинаписанный искусственным интеллектом эпизод знаменитого сериала, однако результат оказался разочаровывающим. По общему признанию критиков, даже при том, что актеры очень старались и внесли определенные изменения в сценарий, диалоги оказались подчас несмешными, а иногда и вовсе бессвязными.

По словам профессора Гарвардской школы бизнеса Терезы Амабайл, это, конечно, не значит, что ИИ вовсе никогда не сможет писать сценарии. Сможет. «Но это будет совершенно другой тип ИИ. Мы к этому еще не подошли, и я не думаю, что подойдем в ближайшее время. По моему мнению, человек, который заявляет, что знает, когда и как это случится, занимается либо обманом, либо самообманом»,— цитирует госпожу Амабайл Los Angeles Times.

Впрочем, студии готовы ждать и поэтому не слишком настроены на компромисс. Их первоочередная задача сейчас — сделать свои стриминговые сервисы прибыльными в условиях сокращения доходов от рекламы.

И если чат-боты позволят сократить расходы на производство контента, студии непременно этим воспользуются. А все, на что они сейчас готовы пойти в переговорах,— это гарантировать сценаристам обсуждение использования высоких технологий не чаще раза в год.

Чат-ботом жечь сердца людей

Появление ChatGPT и его аналогов заставило беспокоиться не только голливудских сценаристов. Как отмечала в разговоре с The New York Times президент Американского института писателей и художников Ребекка Мэттер, о своем будущем задумались буквально все представители творческих профессий. Например, копирайтеры или авторы текстов для блогов: «Они в ужасе… Я думаю, что оно (использование ChatGPT.— “Ъ”) сведет к минимуму короткоформатный копирайтинг. С другой стороны, я думаю, появится больше возможностей для таких вещей, как стратегическое планирование». Другими словами, авторы перестанут тратить столько сил на выполнение относительно простых заданий, так как смогут пользоваться преимуществами чат-ботов. Вместо этого у них появится возможность заняться более масштабными вещами, необходимыми для редакций, рекламных агентств и PR-компаний.

Как показал опыт журнала Clarkesworld, публикующего короткие рассказы в стиле фэнтези и научной фантастики, чат-боты угрожают и авторам художественных текстов.

В конце февраля журнал сообщил, что временно прекращает принимать работы авторов. Просто потому, что в редакцию хлынули десятки, если не сотни работ, созданных при помощи искусственного интеллекта. И редакторы не знают, как справиться с таким потоком текстов, одновременно вычленяя из него те, к которым начинающие авторы не имеют никакого отношения.

Анонсированная Apple в декабре прошлого года технология синтеза речи для создания аудиокниг заставила начать волноваться за свое будущее и актеров озвучки. Они опасаются, что искусственный интеллект будет использоваться и киностудиями для воспроизведения их голосов: «Мы видели, как это происходит,— появились сайты с базами данных голосов персонажей из видеоигр и мультфильмов»,— говорит актриса озвучки Линси Руссо.

Студии могут заменить искусственным интеллектом и актеров в кадре. Ведь в некоторых картинах уже используются технологии захвата движений и ИИ для последующего воссоздания персонажей на экране. Так, например, поступили создатели фильма «Черная пантера», чтобы изобразить сотни жителей племенного народа, стоящих на утесе, в одной из сцен кинокартины.

Наконец, как и всякий раз при возникновении новой технологии, о своей судьбе беспокоятся юристы. Ведь главная задача юриста — это выстроить текст выступления в суде на базе большого объема информации — законов и материалов дела. Чат-бот как раз этим и занимается: он анализирует большие объемы данных и генерирует собственный текст. Только в десятки, а то и в сотни раз быстрее человека. «Это действительно, действительно мощно,— говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальной собственности Роберт Плоткин из Кембриджа.— Моя работа и моя карьера заключались в основном в написании текстов».

Чем обернется для рынка труда распространение чат-ботов, покажет время. Пока же соцопросы констатируют две очевидных тенденции.

Опрос Ziprecruiter показал: 62% американцев, ищущих работу, боятся, что искусственный интеллект и ChatGPT в частности способны лишить их возможности эту самую работу в итоге найти. А опрос топ-менеджеров тысячи американских компаний, проведенный Resume Builder, подтвердил, что активное внедрение чат-ботов уже началось. Почти половина опрошенных заявила, что нейросети уже используются их компаниями. Из их числа около 50% сообщили, что ChatGPT при этом уже заменил часть сотрудников.

Кирилл Сарханянц