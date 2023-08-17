Tesla второй раз за неделю снижает цены в Китае

Tesla в очередной раз снизила цены на свои электромобили в Китае, сообщает The Wall Street Journal. В минувшее воскресенье компания снизила цены на две версии своей Model Y — Long-Range и Performance, а теперь — на Model S и Model X. Обе модели теперь обойдутся на $10 тыс. дешевле. Model S сейчас стоит в Китае около $132 тыс., а Model X — $137 тыс., и обе импортируются в Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yilei Sun / Reuters Фото: Yilei Sun / Reuters

Tesla неоднократно снижала цены на свои электромобили за последний год, пытаясь справиться с конкуренцией на рынке. При этом особенно агрессивно Tesla сбрасывала цены в Китае. В какой-то момент электромобили американской компании стали стоить там на 40% дешевле, чем в США. Сейчас цены в Китае у Tesla выше, чем для американских покупателей. Тем не менее, как отмечают аналитики, у Tesla гораздо больший запас маржи в Китае, чем у конкурентов, а потому можно ожидать и дальнейшего урезания цен.

Несмотря на постоянное снижение цен, Tesla проигрывает конкуренцию в Китае местной BYD. Так, поставки американской компании в КНР по итогам июля оказались на минимальном за последние шесть месяцев уровне. Ей удалось продать всего 31 тыс. электромобилей, в то время как BYD — около 230 тыс.

По итогам второго квартала нынешнего года Tesla добилась рекордного объема продаж и выручки, а чистая прибыль оказалась гораздо выше прогнозов. Показатели прибыли и выручки выросли как раз благодаря снижению цен и другим выгодным предложениям для покупателей. Однако по той же причине показатель валовой рентабельности составил 18,2%, тогда как ожидалось 18,8%. Этот показатель оказался ниже и по сравнению с первым кварталом 2023 года (19,3%), и по сравнению с четвертым кварталом 2022-го (24%).

Кирилл Сарханянц