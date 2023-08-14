Tesla снова снизила цены на свои электромобили в Китае

Tesla объявила в воскресенье об очередном снижении цен на свои электромобили в Китае. На этот раз компания Илона Маска снизила цены на две версии своей Model Y — Long-Range и Performance. Обе подешевели на 14 тыс. юаней (примерно $1,9 тыс.) и теперь стоят 299,9 тыс. юаней и 349,9 тыс. юаней соответственно.

Tesla многократно снижала цены на свои электромобили за последний год, пытаясь справиться с конкуренцией на рынке. При этом особенно агрессивно Tesla сбрасывала цены в Китае, что привело к тому, что здесь электромобили компании оказывались почти в два раза дешевле, чем в США.

По итогам второго квартала нынешнего года Tesla добилась рекордного объема продаж и выручки, а чистая прибыль оказалась гораздо выше прогнозов. Показатели прибыли и выручки выросли как раз благодаря снижению цен и другим выгодным предложениям для покупателей. Однако по той же причине показатель валовой рентабельности составил 18,2%, тогда как ожидалось 18,8%. Этот показатель оказался ниже и по сравнению с первым кварталом (19,3%), и по сравнению с четвертым кварталом 2022 года (24%).

Кирилл Сарханянц