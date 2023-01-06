Электромобили Tesla в Китае продаются на 40% дешевле, чем в США

Цены продукции американского производителя электромобилей Tesla в Китае снизили до 43%. Это происходит на фоне конкурентности рынка электромобилей в КНР, сообщает Bloomberg. В октябре Tesla уже снижала цены на электромобили в Китае на 9%

Стартовая цена на внедорожник Tesla Model Y в Китае упала до нового минимума — до $37 875. Это на 43% дешевле базовой стоимости этой модели в США — $65 900. Снижение также наблюдается в стоимости Model 3. Ее цена в Китае составляет $33,407 тыс., что на 30% дешевле, чем в США.

Вместе с тем акции компании в 2022 году стремительно падали. В декабре они подешевели на 37%, а за весь год — на 65%. Капитализация компания к концу 2022 года сократилась в три раза и упала до $390 млрд. На этом фоне основатель Tesla Илон Маск потерял более $200 млрд.

Лусине Баласян