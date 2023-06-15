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Коммерсантъ FM
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Tesla предлагает три года бесплатной зарядки электромобилей, чтобы подстегнуть продажи

Новые клиенты Tesla могут получить бесплатный доступ к сети зарядных станций Supercharger, если оформят заказ на один из седанов компании до конца второго квартала. Как указано на сайте компании, в случае покупки Model 3 в период с 14 по 30 июня клиенты получат три месяца бесплатной зарядки своего электромобиля. А те, кто купит в указанный период более дорогие модели — Model S и Model Y, получат возможность бесплатно заряжать их в течение трех лет, говорится на сайте компании.

Таким образом Илон Маск хочет увеличить продажи электромобилей своей компании и расчистить склады. По итогам первого квартала года Tesla установила рекорды по продажам и объемам производства. При этом Tesla по-прежнему производит гораздо больше электромобилей, чем продает: 441 тыс. против 423 тыс. в первом квартале.

Добиться рекордных продаж компании помогло снижение цен в конце прошлого—начале нынешнего года. Первыми были снижены цены в Китае: Model 3 подешевела сразу на 13,5%, Model Y — на 10%. Затем снижения прошли в США, где Model 3 RWD подешевела на 6,4%, до $44 тыс., а Model Y с запасом хода 505 км — почти на 20%, до $53 тыс. Кроме того, клиенты компании продолжают получать скидку в размере $7,5 тыс. в виде налогового вычета.

Кирилл Сарханянц

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