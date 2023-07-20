Акции Tesla дешевеют после публикации квартальной отчетности

Компания Tesla опубликовала результаты второго квартала, которые по ряду показателей оказались рекордными и выше ожиданий аналитиков. Выручка за отчетный период выросла на 45% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила рекордные $24,9 млрд, в то время как аналитики прогнозировали $24,47 млрд. Доход на одну акцию — $0,91 против ожидавшихся $0,82. Чистая прибыль выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигла $2,7 млрд.

Показатели прибыли и выручки выросли благодаря тому, что Tesla снижала цены на свои модели и делала другие выгодные покупателям предложения. Однако по той же причине показатель валовой рентабельности составил 18,2%, тогда как ожидалось 18,8%. Этот показатель оказался ниже и по сравнению с первым кварталом (19,3%), и по сравнению с четвертым кварталом 2022 года (24%). Сократилась и операционная рентабельность — на 5% по сравнению с тем, что было год назад (9,6%). Но благодаря снижению цен Tesla смогла продать рекордное число электромобилей по всему миру — 466 140, это почти в два раза больше, чем за тот же период год назад. Компания также заявила, что вложит до конца 2024 года более $1 млрд в разработку суперкомпьютера Dojo, который необходим для улучшения работы системы автопилота в моделях Tesla. Dojo способен обрабатывать огромные объемы данных, включая видео с электромобилей Tesla.

Представляя результаты и планы компании, глава Tesla Илон Маск предупредил, что компания хотя и намерена за весь год поставить 1,8 млн машин, как и планировала, но в третьем квартале ожидает снижения объема поставок «с учетом остановок конвейеров в летний период для многочисленных усовершенствований производства». После публикации отчетности акции Tesla, которые с начала года выросли почти на 170%, начали дешеветь — к настоящему моменту котировки сократились почти на 6%.

Алена Миклашевская