Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин заявил о деградации олимпийского движения

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства затронул тему политизации международных спортивных структур. По его мнению, олимпийское движение деградирует, и это приведет к созданию параллельных структур в спорте.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения там, мы видим, и определенная деградация наступает»,— заявил господин Путин.

Президент отметил, что на фоне происходящего в России необходимо создавать достойные условия для спортсменов, включая премии, сопоставимые с теми, что выдавались российским олимпийцам. По словам Владимира Путина, происходящее в международном спорте неизбежно приведет к созданию параллельных структур.

После начала военной операции российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнования. Потом Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил вернуться тем атлетам, которые соблюдают ряд условий, в том числе не поддерживают СВО публично. Об участии России в летних Олимпийских играх решение МОК пообещал принять позже.

Россия тем временем сменила прописку своей шахматной федерации на азиатскую, также обсуждался переход в Азию российских футбольных клубов. При этом участвовать в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии сборная РФ отказалась.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Россия затеяла свои Игры».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...