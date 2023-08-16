Путин заявил о деградации олимпийского движения

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства затронул тему политизации международных спортивных структур. По его мнению, олимпийское движение деградирует, и это приведет к созданию параллельных структур в спорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения там, мы видим, и определенная деградация наступает»,— заявил господин Путин.

Президент отметил, что на фоне происходящего в России необходимо создавать достойные условия для спортсменов, включая премии, сопоставимые с теми, что выдавались российским олимпийцам. По словам Владимира Путина, происходящее в международном спорте неизбежно приведет к созданию параллельных структур.

После начала военной операции российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнования. Потом Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил вернуться тем атлетам, которые соблюдают ряд условий, в том числе не поддерживают СВО публично. Об участии России в летних Олимпийских играх решение МОК пообещал принять позже.

Россия тем временем сменила прописку своей шахматной федерации на азиатскую, также обсуждался переход в Азию российских футбольных клубов. При этом участвовать в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии сборная РФ отказалась.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Россия затеяла свои Игры».

Мария Федотова