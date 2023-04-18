Россия отказалась от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что сборная России отказалась участвовать в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). По его словам, решение связано с большой нагрузкой на футболистов.

«Вчера мы отправили официальное письмо в CAFA, уведомили коллег. У нас есть ряд организационных сложностей, мы, к сожалению, были вынуждены отказаться. Есть ряд вопросов между нами и CAFA, связанных с тем, что большая нагрузка на футболистов, жарко, маленький перерыв между 11-м и 15-м числами»,— сказал Максим Митрофанов журналистам (цитата по ТАСС).

Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Ожидается, что в турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Максим Митрофанов допустил, что в турнире могут быть задействованы российские судьи, если возникнет такой запрос.

После начала специальной военной операции на Украине FIFA вместе с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA), как и подавляющее большинство спортивных структур, отстранили отечественные команды от турниров под своей эгидой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российским футболистам нашли турнир по санкциям».

Лусине Баласян