Решение МОК вернуть российских спортсменов на международные турниры произведет обратный эффект. Как пишут профильные СМИ, сценарий, который предложил атлетам глава Олимпийского комитета Томас Бах, поможет немногим. Кроме того, отмечают наблюдатели, организация фактически переложила ответственность за возращение спортсменов на плечи федераций, а в игровых видах спорта сборных России и Белоруссии не будет ни при каких раскладах. Дальнейшие перспективы отечественного спорта оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Начинался исполком позитивно. Томас Бах в своей вступительной речи еще раз дал понять, что возвращать российских спортсменов нужно. По его мнению, в том, что атлеты из России и Белоруссии будут участвовать в международных турнирах, нет ничего страшного. Более того, чиновник еще раз подчеркнул, что во многих видах спорта это уже происходит:

«Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Правительства, на территориях которых проходят турниры, выдают российским и белорусским спортсменам визы за очень редкими исключениями. А в других странах им даже дают разрешение на работу. Мы не можем найти решение, которое устраивало бы всех. С этим нам, возможно, придется жить».

И все же после всех этих речей исполком начал выдавать рекомендации, которые в итоге точно оставят большинство наших атлетов без международных турниров. То, что спортсмены из России должны будут выступать в качестве нейтральных, мы уже привыкли. Но сейчас у МОК новые требования. Например, поддерживающие СВО останутся не у дел, так же как и те, у кого действует контакт с российскими военными организациями. А таких в нашей стране очень много. Поэтому сразу после того, как завершился исполком МОК, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что все эти условия неприемлемы:

«Обозначенные параметры и критерии возвращения россиян на международные старты абсолютно неприемлемы. Нейтральный статус — это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина. Нынешние параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Решение исполкома МОК является фарсом».

Что касается допуска россиян на Олимпиаду, то решить этот вопрос МОК собирается позже. Но представить, что после всех выдвинутых условий и речей от президента ОКР, российская делегация поедет в Париж, сложно. Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев уверен, что ехать в столицу Франции в 2024 году нельзя:

«Ни в коем случае, потому что никто не сможет обеспечить безопасность российских спортсменов, а это самое главное. Сейчас всякие мерзавцы и негодяи только и ждут, как сделать что-то такое, чтобы потом организаторы сказали: "ой, извините". Поэтому делегации ехать не надо. Отдельные спортсмены — это их личное дело и будет на их совести. Но и запрещать не надо».

Так что совсем без российских спортсменов Олимпийские игры в Париже точно не останутся. Например, некоторые теннисисты открыто осуждали СВО и давно не живут в России. Они вполне могут принять участие в Играх. К тому же, по словам господина Позднякова, теннис станет единственным видом спорта, где РФ будет участвовать в международных соревнованиях. Что же касается крупных турниров в остальных видах, то, похоже, здесь соотечественников мы долго не увидим.

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