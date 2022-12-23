Российский футбол приценивается к Азии

В Москве прошло заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором обсуждалась возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Решение по этому поводу должно быть принято до 31 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Российского футбольного союза Александр Дюков (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Президент Российского футбольного союза Александр Дюков (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Итоги заседания исполкома РФС, которое состоялось сегодня в Доме футбола на Таганке, ожидались с большим интересом. Ведь там рассматривался вопрос о переходе РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), наложившего запрет на выступление российских сборных и клубов, в Азиатскую конфедерацию футбола. Возможность такого варианта обсуждается в российском футболе уже несколько месяцев. Интрига сохранилась и на сегодняшний день, поскольку окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Однако по итогам брифинга президента РФС Александра Дюкова появилось стойкое ощущение, что российский футбол все-таки вольется в азиатскую семью, которая по сравнению с семьей европейской пусть и не настолько богата, но зато настроена к нему более доброжелательно.

По всей видимости, руководители российского футбола понимают, что это тот самый случай, когда хорошего решения нет. Но искать его все равно приходится, поскольку, по словам господина Дюкова, «этот вопрос окажет влияние на то, как будет российский футбол развиваться в будущем, по крайней мере в ближайшие десять лет». К тому же поджимают сроки. Дело в том, что в случае принятия решения о переходе РФС сначала должен покинуть UEFA. Выход из этой организации возможен летом, по итогам финансового года, соответствующего системе «осень–весна», но уведомление должно быть подано минимум за шесть месяцев, то есть до 31 декабря. В противном случае сборная России, которая уже точно пропустит чемпионат Европы 2024 года, практически наверняка не успеет попасть на следующий чемпионат мира, запланированный в 2026 году в США, Канаде и Мексике (На данный момент все российские спортсмены лишены возможности выступать на чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта).

Из слов Александра Дюкова следует, что для вступления в AFC требуется подать заявление и представить пакет документов, в том числе письмо, в котором будет сказано, что UEFA не против смены конфедерации данной национальной ассоциацией. Решение о приеме новых членов AFC принимается на заседании ее конгресса. Чтобы это произошло, должны дать добро более половины присутствующих из 47 входящих в нее ассоциаций. «Естественно, никто не готов дать письменную гарантию, что мы будем приняты, но они готовы рассмотреть наше обращение, и вероятность нас принять более чем высокая,— цитирует ТАСС президента РФС.— Нужно большинство голосов. Что касается FIFA, то вопрос смены конфедерации не относится к FIFA, но неформально согласие понадобится. У нас есть информация, что FIFA не будет возражать».

Одним из ключевых вопросов, которые придется решать при переходе РФС в AFC, будет вопрос формирования внутреннего календаря, прежде всего Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ведь перелеты из европейской части России, которую представляют практически все клубы РПЛ, в Азию для участия в континентальных клубных турнирах более продолжительны по времени. Кроме того, они, не исключено, потребуют дополнительных финансовых расходов, хотя командам, участвующим в Лиге чемпионов AFC, предусмотрены субсидии на перелеты — от $30 тыс. до $90 тыс. в зависимости от стадии турнира. При этом постоянно летать в страны Тихоокеанского региона российским клубам явно не потребуется: участники Лиги чемпионов AFC разбиты на два дивизиона, сформированных по географическому принципу — Восточный и Западный, и два их сильнейших представителя встречаются лишь в финале.

Призовые в азиатской Лиге чемпионов на порядок ниже европейских. Победитель ее последнего розыгрыша «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии получил $4 млн, примерно в десять раз меньше, чем заработал «Зенит» в предыдущей Лиге чемпионов UEFA, не преодолев групповой этап. Тем не менее Александр Дюков утверждает, что все без исключения клубы РПЛ выступают за переход в AFC при условии, что он состоится. «Половина клубов согласна переходить без обсуждения»,— сказал он.

«Решение о переходе непростое и неоднозначное. Все наши болельщики знают европейские клубы даже третьего эшелона. Да, там другие коммерческие доходы. Безусловно, есть потери, но для всех важно играть. Если не будем играть, то мечта пропадет»,— считает руководитель российского футбола.

Окончательное решение РФС по поводу перехода в AFC будет объявлено во вторник, 27 декабря.

Евгений Федяков