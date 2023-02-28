Переход конем

Федерация шахмат России (ФШР) стала первой отечественной спортивной структурой, которая на фоне санкций, введенных в связи со специальной военной операцией на Украине, сменила географическую «прописку». Азиатская шахматная федерация (ACF) подавляющим большинством голосов одобрила решение о вступлении в ее состав ФШР, чьи руководители уверены, что в новом регионе у российских шахматистов будет больше качественной игровой практики, чем в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Вопрос о принятии Федерации шахмат России в состав Азиатской шахматной федерации был центральным на очередной континентальной ассамблее ACF в Абу-Даби. В итоге в пользу вступления в нее ФШР высказалось подавляющее большинство делегатов — 29. Шесть функционеров воздержались, и лишь один голос был подан против вступления.

Президент ФШР Андрей Филатов назвал случившееся «историческим событием».

Действительно, случаев смены географической «прописки» сильной национальной федерацией в шахматах до сих пор не было. Распределение же голосов, по мнению господина Филатова, «говорит, с одной стороны, о доверии» к ФШР, а с другой — о «хорошо проделанной» федерацией работе. Андрей Филатов в своем заявлении выразил надежду «на дальнейшее плодотворное сотрудничество» с ACF, «на участие российских сборных в континентальном чемпионате и проведение азиатских соревнований на территории России, которая много раз успешно проводила турниры самого высокого уровня и обладает всей необходимой инфраструктурой для этого». Формально полноправным членом азиатской федерации ФШР (ее переход из-под эгиды Европейского шахматного союза (ECU) ранее одобрили как сам ECU, так и Международная шахматная федерация (FIDE)) станет с 1 мая.

О том, что головная российская шахматная структура намерена покинуть ECU ради присоединения к ACF, она объявила еще в апреле прошлого года. За прошедшие несколько месяцев идея, как выяснилось, не утратила актуальности. Объясняя ее смысл, российские шахматные чиновники указывали на положение, в котором оказалась ФШР.

У российских шахмат оно формально чуть более привилегированное по сравнению с подавляющим большинством видов спорта. FIDE так и не ввела для них режим абсолютной изоляции. Под отстранение попали лишь российские команды.

В индивидуальном порядке шахматисты из России, пусть в нейтральном статусе, по-прежнему допускаются к участию в международных соревнованиях.

Однако представители ФШР рассказывали о том, что в действительности политика ECU, де-юре придерживающегося тех же санкционных мер, что и FIDE, а также входящих в него стран была направлена на «жесткое ограничение» допуска россиян на проходящие в Европе соревнования, не сомневаясь, что в Азии будет меньше проблем «как с логистикой, так и с отношением к отечественным спортсменам». При этом руководители федерации указывали на «насыщенность» азиатского спортивного календаря, нисколько не уступающего в этом смысле европейскому, а также чрезвычайно высокий уровень конкуренции в регионе. В последнее время Азия в мужских шахматах и в самом деле заметно превосходит Европу и Америку по числу ярких молодых талантов, а в женских речь вообще идет, по сути, о ее доминировании.

ФШР — первая российская спортивная структура, выбравшая в поиске оптимальных вариантов для развития в нынешних специфических условиях «азиатский вариант».

Но можно предположить, что ее примеру рано или поздно последуют и другие организации.

Этот вариант в январе возник в повестке Олимпийского комитета России, после того как Олимпийский совет Азии выпустил заявление, в котором выразил готовность допустить спортсменов России и Белоруссии к турнирам под его эгидой. Оно последовало за резонансной публикацией Международного олимпийского комитета (МОК). В ней МОК, который сразу после начала специальной военной операции на Украине, по сути, инициировал введение режима полной международной изоляции в отношении российской спортивной отрасли, впервые высказался в пользу его резкого смягчения. Новые рекомендации настаивают на обеспечении допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов, воздерживающихся от «активной поддержки» спецоперации.

А еще в конце прошлого года «азиатскую тему» поднял Российский футбольный союз (РФС). Он поставил на обсуждение исполкома вопрос о целесообразности выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), не собирающегося, кажется, в ближайшее время отменять отстранение от турниров клубов и сборных России, ради перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Вместо санкционирования перехода РФС, правда, создал рабочую группу по взаимодействию с UEFA. Однако в феврале президент организации Александр Дюков и ее генеральный секретарь Максим Митрофанов посетили конгресс AFC в Манаме по приглашению главы региональной конфедерации шейха Сальмана бен Ибрахима аль-Халифы. При этом уже длительное время главная команда РФС играет исключительно с азиатскими соперниками. Прошлой осенью сборная России встречалась в товарищеских матчах со сборными Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а на 23 марта назначена ее игра с иранцами.

Алексей Доспехов