Россия затеяла свои Игры

Ситуация вокруг участия России в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году становится все более сложной и запутанной. Международный олимпийский комитет (МОК) откладывает решение по ее допуску и уже дал понять, что оно вряд ли будет принято на октябрьской сессии структуры. Российскую же сторону не заставило смягчить свою позицию в отношении критериев, придуманных МОК для обеспечения ее возвращения в топовые соревнования, даже решение Министерства спорта Украины все-таки разрешить своим спортсменам соперничать с представителями России. Более того, отечественные власти уже презентовали масштабный проект, похожий на альтернативу парижской Олимпиаде, под названием Всемирные игры дружбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опыт организации Игр дружбы был у СССР. В 1984 году, бойкотировав летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, Советский союз совместно с ГДР, Болгарией, Венгрией, КНДР, Чехословакией, Польшей, Кубой и Монголией организовал серию состязаний «Дружба-84»

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ Опыт организации Игр дружбы был у СССР. В 1984 году, бойкотировав летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, Советский союз совместно с ГДР, Болгарией, Венгрией, КНДР, Чехословакией, Польшей, Кубой и Монголией организовал серию состязаний «Дружба-84»

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

Ситуация, связанная с российским участием в ближайшей летней Олимпиаде, которая состоится в Париже летом 2024 года, оказалась в числе наиболее обсуждаемых как на полях саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге, так и во время прошедшего в среду во французской столице торжественного мероприятия. Оно было посвящено подписанию президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом формальных приглашений, необходимых для выступления на Олимпийских играх. По традиции церемония проводится ровно за год до их открытия.

Тот факт, что Национальные олимпийские комитеты России и Белоруссии от МОК их не получили, не стал неожиданностью.

Он еще в начале июля объявил о том, что две страны, попавшие из-за специальной военной операции на Украине под международные санкции, в сфере спорта ничуть не менее жесткие, чем в других, останутся в этот день без них, а вопрос насчет российских и белорусских спортсменов будет решен позже. Но на парижской церемонии Томас Бах дал понять, что решение может затянуться надолго. Во всяком случае, в очередной раз подчеркнув, что никакого дедлайна для его принятия не существует, он признался, что в октябре, вероятно, «этого не произойдет». Между тем именно октябрьская сессия МОК в Мумбае, с точки зрения экспертов, выглядела идеальной по таймингу площадкой для такого решения. Если оно вновь будет отложено, у многих отечественных спортсменов попросту останется не так уж много возможностей пройти олимпийскую квалификацию.

Однако Томас Бах в разговоре с Insidethegames энергично защищал позицию МОК, объясняя, что ему нужно еще время для «мониторинга того, что происходит в международных соревнованиях», чтобы составить «более четкую картину».

Речь, естественно, идет об имплементации новой стратегии в отношении российских и белорусских спортсменов, выработанной в марте. До этого в течение года они находились в режиме практически полной международной изоляции. Однако весной МОК смягчил свои прежние установки, рекомендовав спортивным федерациям обеспечить допуск представителей России и Белоруссии на топовые соревнования в нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких условий. Ключевые — это отказ от «активной» поддержки специальной военной операции и действий государственных властей, включающий отсутствие связей с вооруженными силами РФ и органами «национальной безопасности». Предложением МОК уже воспользовался целый ряд федераций, но некоторые российские сборные, например по тхэквондо и фехтованию, столкнулись с суровой «фильтрацией» своих заявок на важные состязания на основании упомянутых выше критериев, которая привела к потере лидеров.

Казалось, что чуть приблизить к Олимпиаде Россию должна была новость от Министерства молодежи и спорта Украины.

Ранее оно запретило спортсменам страны соперничать с россиянами и белорусами без каких-либо оговорок. И этот запрет рассматривался как причина, осложняющая допуск России и Белоруссии на Олимпиаду, поскольку мог спровоцировать украинский бойкот. Теперь Минспорта Украины скорректировало его, разрешив атлетам страны такое соперничество, если россияне и белорусы соревнуются, следуя рекомендациям МОК, в нейтральном статусе. Это послабление уже принесло первые плоды. На проходящем в Милане чемпионате мира по фехтованию в 1/32 финала саблисток состоялась встреча украинки Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой. Правда, она все равно вылилась в скандал. После своей победы госпожа Харлан демонстративно отказалась от обязательного по регламенту рукопожатия с оппоненткой, вместо ладони протянув ей саблю. В итоге из первенства выбыли обе фехтовальщицы: Анна Смирнова — из-за поражения, Ольга Харлан — из-за дисквалификации.

Однако в Санкт-Петербурге выяснилось, что это обстоятельство никак не повлияло на позицию российской стороны и ее риторику. Назвав указ украинского Минспорта «торжеством разума», президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал ТАСС, что тем не менее считает поездку в Париж «без флага, гимна и всех атрибутов» «неприемлемой». Господин Поздняков по-прежнему уверен в нелегитимности действий МОК. Он заметил, что ОКР «является полноправным и полноценным участником олимпийского движения», а на организацию «не наложены какие-либо рестрикции», поэтому «в соответствии со статьей 44 Олимпийской хартии Международный олимпийский комитет должен был послать приглашение». Кроме того, Станислав Поздняков, комментируя свежие высказывания Томаса Баха, прямо заявил, что «с каждым днем песок в песочных часах уменьшается, вместе с этим уменьшаются шансы на потенциальное участие нашей команды» в Олимпийских играх.

На готовность России к пропуску Олимпиады намекает и еще один громкий петербургский анонс. Речь идет о двух придуманных ей международных соревнованиях, назначенных как раз на 2024 год.

С 12 по 23 июня, то есть перед парижской Олимпиадой, в Казани пройдут Игры БРИКС, а уже после нее, с 15 по 29 сентября, в Москве и Екатеринбурге — Всемирные игры дружбы.

Прежде всего обращает на себя внимание второе соревнование — запланированным масштабом. В его программу войдут 27 видов спорта, в том числе 22 олимпийских, включая такие востребованные, как баскетбол, бокс, борьба, легкая атлетика, плавание, пляжный волейбол, художественная гимнастика, теннис, тяжелая атлетика, дзюдо, спортивная гимнастика, фехтование. А главой их оргкомитета назначен Алексей Сорокин. Аналогичные функции он выполнял в 2018 году, когда Россия впервые приняла футбольный чемпионат мира. Министр спорта РФ Олег Матыцин пообещал устраивать Всемирные игры дружбы, как и Олимпиады, раз в четыре года, а господин Сорокин, объясняя смысл их появления, говорил, что в условиях, когда «международные соревнования обременены ограничениями и критериями допуска», «мы чувствуем запрос на соревнования, где нет места дискриминациям и лозунгам». Отсутствие дискриминации господин Матыцин подкрепил еще одним неожиданным сообщением — пригласить на Игры украинских спортсменов, «обеспечив безопасность их пребывания», а также «равные соревновательные права».

Алексей Сорокин отказался приравнивать Всемирные игры дружбы к альтернативе «традиционным» состязаниям, отметив, что они будут «мощным дополнением» к ним со «значительным призовым фондом».

Но на самом деле эти Игры очень похожи на брошенный МОК вызов или громкий демарш. Даже в их названии содержится прямая отсылка к едва ли не самой известной в спорте олимпийской альтернативе, изобретенной Советским Союзом.

В 1980 году олимпийское движение потряс сильнейший кризис. Московскую Олимпиаду в связи с вводом советских войск в Афганистан бойкотировали более 60 стран «западного блока» во главе с США. В ответ СССР инициировал бойкот уже «социалистическим блоком» следующих летних Олимпийских игр — в Лос-Анджелесе. А летом и в начале осени олимпийского 1984 года организовал совместно с ГДР, Болгарией, Венгрией, КНДР, Чехословакией, Польшей, Кубой и Монголией серию состязаний, объединенных брендом «Дружба-84». Участники соревновались во всех без исключения видах из лос-анджелесской программы, а турниры посетили делегации в общей сложности из 50 с лишним государств. Среди них оказались и отдельные атлеты из государств «враждебного блока», даже из США.

Спортивная составляющая «Дружбы-84» вышла чрезвычайно яркой. По ходу состязаний рухнули более четырех десятков мировых рекордов различной ценности, а в некоторых видах уровень конкуренции был выше, чем на «настоящей» Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Но повторить успех 40-летней давности Всемирным играм дружбы явно будет непросто. Политические реалии 1980-х гарантировали СССР лояльность множества занимавших ведущие позиции в мировом спорте или отдельных его жанрах государств — таких как не выпадавшая из первой тройки олимпийского медального зачета ГДР. Сейчас организаторам Всемирных игр дружбы придется считаться с тем обстоятельством, что, смягчив в марте первоначальные рекомендации, МОК так и не отказался от запрета на проведение в России официальных международных соревнований, а львиная доля наиболее заметных в спорте государств пока полностью разделяет его подход.

Алексей Доспехов