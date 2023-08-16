Доллар опустился ниже 95 руб.

Доллар в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 95 руб., на 17:49 торгуется по 94,7 руб., подешев на 2,4 руб. с открытия торгов. Евро стоит 102,4 руб. (-4,4 руб. с открытия), юань — 12,9874 руб. (-0,55 коп.).

Сегодня, 16 августа, на открытии торгов на Мосбирже курс доллара колебался у отметки 97 руб./$, евро торговался на отметке 106 руб./€, юань — 13,3 руб. На этой неделе курс доллара превышал 99 и 100 руб. После анонса Центробанком (ЦБ) заседания по ключевой ставки 14 августа доллар начал опускаться, но вернулся к росту после решения поднять ставку сразу на 3,5 п. п., до 12%. ЦБ допустил, что может еще раз поднять ставку, если проинфляционные риски усилятся. После рубль начал укрепляться.

Вчера, 15 августа, Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Россия может частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля. По данным издания, на совещании правительства с экспортерами 14 августа обсуждалось предложение вернуться к обязательной продаже экспортной выручки. Оно прошло до того, как ЦБ объявил о повышении ключевой ставки. После публикации новости Bloomberg рубль начал укрепляться.

Британская Financial Times (FT) со ссылкой на два источника писала, что президент России Владимир Путин созвал экстренное заседание с представителями исполнительной власти из-за того, что повышение ключевой ставки не остановило ослабление рубля. По информации издания, на нем рассмотрят предложения Минфина об усилении валютного контроля. Источники «Ведомостей» также сообщили о планах провести срочное совещание по этому вопросу.

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Олеся Павленко