Bloomberg: Россия на фоне падения рубля обсуждает ограничения на движение капитала

Россия может частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четыре анонимных источника. Рубль на фоне сообщения к концу торгов перешел к росту на Мосбирже: курс доллара опустился ниже 97 руб., евро — ниже 106 руб.

По словам собеседников издания, предложение вернуться к обязательной продаже экспортной выручки обсуждалось на совещании правительства с экспортерами вчера, 14 августа, до того, как Банк России объявил о внеплановом повышении ставок. Двое из источников Bloomberg заявили, что «никакого прорыва достигнуто не было» и в конце этой недели может состояться еще одна встреча.

28 февраля 2022 года Минфин России обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. В мае того же года норма была снижена до 50%. В июне единую для всех экспортеров норму продажи валютной выручки отменили, размер продаваемой доли стала определять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Сегодня, 15 августа, Центробанк (ЦБ) объявил о проведении незапланированного заседания по ставке. Сразу после этого рубль укрепился до 92 руб. к доллару и до 103 руб. к евро. ЦБ поднял ставку сразу на 3,5 п. п., до 12%. Рубль отреагировал снижением: курс доллара на Московской бирже в моменте поднялся выше 99 руб., курс евро поднимался на 0,59%, до 107,6 руб. После сообщения Bloomberg курс доллара падал на 85 коп., до 96,81 руб., евро — на 1,03 руб., до 106,02 руб., юань — на 15 коп., до 13,24 руб. (данные на на 18:44).