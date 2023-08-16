FT: Путин проведет экстренное совещание об ужесточении валютного контроля

Президент России Владимир Путин созвал экстренное заседание с представителями исполнительной власти в связи с тем, что повышение ключевой ставки Центробанком до 12% не остановило ослабление рубля, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. На совещании президент рассмотрит предложения Министерства финансов об усилении валютного контроля. Совещание, по данным газеты, должно пройти сегодня, 16 августа. Источники «Ведомостей» также сообщили о срочном совещании по поводу валютного контроля.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам источников FT, Минфин, в частности, предложил обязать российских экспортеров продавать до 80% своей валютной выручки в течение 90 дней после поставки. Компании, которые не будут выполнять эти требования, лишат государственных субсидий, передает издание.

Среди других предлагаемых мер по валютному контролю:

запрет на выплату дивидендов и выдачу кредитов находящимся за рубежом лицам,

отмена субсидирования импорта,

ограничение валютных свопов,

сокращение объема иностранной валюты, которую экспортерам можно вывозить из России, сообщили собеседники FT.

Три источника издания, знакомые с ситуацией, заявили, что единственным чиновником экономического блока, который выступил за усиление валютного контроля в ходе заседания правительства 14 августа, стал министр финансов Антон Силуанов. При этом один из собеседников FT заявил, что окончательное решение принимает только Владимир Путин.

16 августа Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские власти обсуждают возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортерам. Неназванный высокопоставленный источник агентства «намекнул», что возвращение к продаже валютной выручки «неизбежно», несмотря на то что часть экспортных доходов России теперь поступает в рублях и индийских рупиях.

28 февраля 2022 года Минфин обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. В мае того же года норма была снижена до 50%. В июне ее отменили, а размер продаваемой доли стала определять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Источники Bloomberg накануне сообщали, что Россия может частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля. Источники «Интерфакса» говорили, что профильные ведомства и Центробанк (ЦБ) обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки вплоть до 90% от нее.

ЦБ 15 августа на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%. Этого, как предполагает регулятор, достаточно, чтобы в отсутствие новых шоков инфляция вернулась к 4% в 2024 году. Тем не менее на фоне решения ЦБ доллар вернулся к росту до 99 руб./$.

После вчерашнего сообщения Bloomberg курс доллара падал на 85 коп., до 96,81 руб., евро — на 1,03 руб., до 106,02 руб. Сегодня рубль к доллару открыл торги на уровне 96,8 руб., в течение дня он поднимался до 97,4 руб./$, а по состоянию на 15:53 мск курс составляет 95,7 руб./$. Курс евро на это время снижается до 104,53 руб./€, юань растет до 13,04 руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «Иди копи».

Эрдни Кагалтынов