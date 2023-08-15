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Коммерсантъ FM
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обновлено 10:56

ЦБ повысил ключевую ставку до 12% из-за падения рубля

Совет директоров Банка России (ЦБ) на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%. Как отметил ЦБ, решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. По итогам предыдущего заседания 21 июля она была установлена на уровне 8,5% годовых.

Это повышение соответствует верхней границе прогнозов. Ранее аналитики не исключали повышения ключевой ставки на 100–350 базисных пунктов.

В своем пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ ссылается на рост инфляционного давления. «По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%»,— напоминает ЦБ.

Как отмечает регулятор, внутренний спрос превысил возможности расширения производства в стране и сейчас влияет на рубль через увеличение импорта. Все это приводит к переносу ослабления рубля в цены и, как следствие, в рост инфляции. Повышение ставки, отмечает ЦБ, направлено на «обеспечение динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем». Решение о дальнейшем повышении или понижении ставки ЦБ будет принимать с учетом «фактической и ожидаемой динамики инфляции».

На фоне решения ЦБ курс доллара достиг 97,52 руб./$, евро торгуется по 106,52 руб./€.

ЦБ решил не дожидаться планового заседания 15 сентября после того, как вчера, 14 августа, доллар превысил 101 руб., евро — 110 руб., обновив максимумы с марта 2022 года. Помощник президента Максим Орешкин назвал причиной ослабления рубля мягкую денежно-кредитную политику Центробанка, но выразил надежду, что ЦБ способен нормализовать ситуацию.

Отметим, что в самом ЦБ падающий курс рубля объясняли иными факторами. Так, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина еще в середине июля связывала ослабление рубля с изменением динамики внешней торговли и растущим дефицитом бюджета. Глава регулятора признавала, что ослабление рубля несет проинфляционные риски для России, и обещала, что ЦБ будет учитывать это при принятии решений по ключевой ставке.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин 11 августа говорил, что сильный совокупный спрос при ограничении предложения ведет к усилению инфляционного давления. По его словам, активизация внутреннего спроса способствует и росту спроса на импорт, что при ограниченном экспорте выливается в ослабление рубля, что также оказывает давление на цены.

О ситуации с курсом рубля — в материале «Ъ» «Август взял рублем».

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