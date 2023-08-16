Доллар на бирже 97 рублей, евро — 106 рублей

Курс доллара на Московской бирже колеблется у отметки 97 руб./$. На момент открытия торгов он составил 96,8 руб./$. Сейчас он растет на 0,37%, до 97,4 руб./$. Курс евро поднимался на 0,36%, до 106,3 руб./€. Юань вырос на 0,41%, до 13,3 руб.

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Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Рубль немного укрепился после вчерашнего снижения. 14 августа доллар вновь превышал 99 руб./$. Он вернулся к росту после решения Центробанка (ЦБ) поднять ставку сразу на 3,5 п. п., до 12%. ЦБ допустил, что может еще раз поднять ставку, если проинфляционные риски усилятся.

Подробности — в публикации «Ъ» «Иди копи».

Лаура Кеффер