Определен шорт-лист премии «Твердые знаки» в номинации «Кадровый ответ»

«Ъ-Южный Урал» определил пятерку претендентов на премию «Твердые знаки» в номинации «Кадровый ответ». В нее вошли компании, чьи мероприятия по решению кадровых вопросов – от поднятия зарплаты сотрудникам до взаимодействия с вузами и колледжами и участия в образовательных и профориентационных проектах – чаще других становились информационными поводами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В список номинантов вошли:

Магнитогорский металлургический комбинат;

«Трубодеталь»;

Автомобильный завод «Урал»;

«ЧТЗ-Уралтрак»;

Челябинский трубопрокатный завод.

Вручение второй премии «Твердые знаки» в Челябинске состоится 15 сентября. Победители будут названы в шести номинациях, критерием определения номинантов и лауреатов является количество положительных упоминаний в федеральных СМИ в контексте информационных поводов, соответствующих номинациям. Учитываются публикации, вышедшие в период с 1 августа 2021-го по 31 июля 2023 года. Также в этом году добавится дополнительная номинация «Выбор редакции».

Ранее были опубликованы шорт-листы в номинациях «Все свое», «Знаковый объект», «Важная сделка», «Ключевой девелопер» и «Везде есть».