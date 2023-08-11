Названы претенденты на премию «Твердые знаки» в номинации «Важная сделка»

«Ъ-Южный Урал» составил шорт-лист премии «Твердые знаки» в номинации «Важная сделка». В этой категории на победу претендуют компании, заключившие значимые для региона соглашения, договоры, которые нашли отражение в информационной повестке СМИ. Учитывались сделки, заключенные южноуральскими компаниями за пределами области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В списке номинантов:

Приобретение группой «Черкизово» бройлерного направления ГК «Здоровая ферма»;

Покупка ГК «Рост» агрохолдинга «Чурилово»;

Концессионное соглашение между компанией «Синара – городские транспортные решения» и правительством Челябинской области о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске;

Приобретение компанией «Птицефабрика Челябинская» птицефабрики «Чикская» в Новосибирской области;

Покупка ООО «ММК-Уголь» шахты имени Тихова в Кемеровской области.

В этом году «Твердые знаки» в Челябинске вручат во второй раз. Победители будут определены в шести номинациях, критерием определения номинантов и лауреатов является число положительных упоминаний в федеральных СМИ в контексте информационных поводов, соответствующих номинациям. Учитываются материалы, опубликованные с 1 августа 2021-го по 31 июля 2023 года. Также в этом году добавится дополнительная номинация «Выбор редакции».

Ранее были опубликованы шорт-листы в номинациях «Все свое» и «Знаковый объект».