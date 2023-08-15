Объявлен шорт-лист премии «Твердые знаки» в номинации «Везде есть»

«Ъ-Южный Урал» определил пятерку претендентов на премию «Твердые знаки» в номинации «Везде есть». В ней представлены производители продуктов питания, чьи торговые марки хорошо известны в регионе и за его пределами не только покупателям, но и СМИ.

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В шорт-лист вошли:

«Ариант»;

«Здоровая ферма»;

«Макфа»;

«Ситно»;

«Увелка».

Вручение второй премии «Твердые знаки» в Челябинске состоится 15 сентября. Победители будут названы в шести номинациях, критерием определения номинантов и лауреатов является количество положительных упоминаний в федеральных СМИ в контексте информационных поводов, соответствующих номинациям. Учитываются публикации, вышедшие в период с 1 августа 2021-го по 31 июля 2023 года. Также в этом году добавится дополнительная номинация «Выбор редакции».

Ранее стали известны шорт-листы в номинациях «Все свое», «Знаковый объект», «Важная сделка» и «Ключевой девелопер».