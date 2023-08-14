Стал известен шорт-лист премии «Твердые знаки» в номинации «Ключевой девелопер»

«Ъ-Южный Урал» продолжает объявлять номинантов второй премии «Твердые знаки» в Челябинске. Определен шорт-лист в категории «Ключевой девелопер». На победу в ней претендуют застройщики региона, о чьей деятельности наиболее часто рассказывали, как в регионе, так и за его пределами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В список номинантов вошли:

АПРИ «Флай плэнинг»;

«Голос. Девелопмент»;

НИКС;

«Трест Магнитострой»;

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций.

В этом году церемония вручения премии «Твердые знаки» в Челябинске пройдет во второй раз. Победители будут определены в шести номинациях. Критерием определения номинантов и лауреатов является количество положительных упоминаний в федеральных СМИ в контексте заявленных в номинациях информационных поводов. Учитываются материалы, опубликованные в период с 1 августа 2021-го по 31 июля 2023 года. Также в этом году добавится дополнительная номинация «Выбор редакции».

Подведение итогов состоится 15 сентября.

Ранее «Ъ-Южный Урал» опубликовал шорт-листы в номинациях «Все свое», «Знаковый объект» и «Важная сделка».