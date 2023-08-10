Объявлен шорт-лист премии «Твердые знаки» в номинации «Знаковый объект»

«Ъ-Южный Урал» продолжает объявлять номинантов премии «Твердые знаки», церемония вручения которой пройдет 15 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Определен шорт-лист в номинации «Знаковый объект». В нем представлены созданные или создаваемые в Челябинской области благодаря частному капиталу знаковые новые пространства, здания и сооружения, влияющие на облик территории и качество жизни на ней.

В список вошли:

Крытый футбольно-легкоатлетический манеж «Арена “Челябинск”» (инвестор – Челябинский цинковый завод в рамках концессии с минспорта Челябинской области);

Городской курорт «Притяжение» (инвестор – председатель совета директоров ММК Виктор Рашников);

Многофункциональный спортивный комплекс «РМК Арена» (инвестор – Русская медная компания);

Центр Дзюдо Дениса Ярцева (инвестор – Челябинский электрометаллургический комбинат);

Центр экстремальных видов спорта (инвестор – группа компаний «Ариант»).

В этом году «Твердые знаки» в Челябинске вручат во второй раз. Победители будут определены в шести номинациях, критерием определения номинантов и лауреатов является число положительных упоминаний в федеральных СМИ в контексте информационных поводов, соответствующих номинациям. Учитываются материалы, опубликованные с 1 августа 2021-го по 31 июля 2023 года. Также в этом году добавится дополнительная номинация «Выбор редакции».

Ранее был опубликован шорт-лист в номинации «Все свое», где представлены компании, запустившие или реализовавшие импортозамещающие проекты.