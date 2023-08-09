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Стал известен шорт-лист премии «Твердые знаки» в номинации «Все свое»

«Ъ-Южный Урал» определил шорт-лист номинантов на премию «Твердые знаки» в категории «Все свое». В этот список вошли компании, которые реализовали или реализуют импортозамещающие проекты, ставшие значимыми информационными поводами для СМИ не только в Челябинской области, но и за ее пределами.

В число претендентов вошли:

  • АО «НПО “Андроидная техника”» (Магнитогорск);
  • ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Магнитогорск);
  • АО «Автомобильный завод “Урал”» (Миасс);
  • ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Челябинск);
  • АО «НПО “Электромашина”» (Челябинск).

В этом году церемония вручения премии «Твердые знаки» в Челябинске пройдет во второй раз. Победители будут определены в шести номинациях. Критерием определения номинантов и лауреатов является количество положительных упоминаний в федеральных СМИ в контексте заявленных в номинациях информационных поводов. Учитываются материалы, опубликованные в период с 1 августа 2021-го по 31 июля 2023 года. Также в этом году добавится дополнительная номинация «Выбор редакции».

Подведение итогов состоится 15 сентября.

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