Шойгу снова пригрозил пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов

Россия по гуманитарным соображениям не применяет кассетные боеприпасы, но может пересмотреть это решение, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он поднял эту тему на XI Московской конференции по международной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министр отметил, что, когда США решили поставить Украине кассетные боеприпасы, никто из гуманитарных организаций это не осудил. ООН в июле выражала обеспокоенность применением Украиной кассетных боеприпасов.

«Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено»,— сказал господин Шойгу (цитата по ТАСС).

Господин Шойгу отметил, что последствия применения такого оружия для мирного населения хорошо известны. Он напомнил, что ранее США называли использование таких боеприпасов военным преступлением. «Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине»,— подчеркнул министр.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу еще долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединились 111 стран. Конвенцию не подписали в том числе Россия, Украина, США, Китай.

7 июля США объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Белый дом считает, что без этого Украине не хватило бы артиллерии для наступления. Тогда Сергей Шойгу предупредил, что, если США поставят такие боеприпасы Украине, вооруженные силы РФ будут вынуждены использовать аналогичные средства. 13 июля Пентагон сообщил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы из США и нескольких других стран. Президент Владимир Путин говорил о праве зеркального ответа на применение этих боеприпасов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер