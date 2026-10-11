Трамп заявил, что Ормузский пролив могут переименовать в его честь
11.10.2026, 11:07
Президент США Дональд Трамп объявил о планах переименовать один из океанов, омывающих территорию страны, в свою честь. Выступая перед сторонниками в штате Теннесси, он заявил, что рассматривает возможность дать новое имя Атлантическому или Тихому океану — «океан Трампа» или «океан Америк».
«Нам нужен океан. Поэтому я подумывал либо об Атлантическом, либо о Тихом океане. Мы назовем его „океан Трампа“ или „океан Америк“. Нам нужно это сделать, пока я не ушел»,— сказал глава государства. Господин Трамп также отметил, что не планирует менять название реки Миссисипи, выражая особую симпатию к штату Теннесси, где проходило мероприятие.
Кроме того, американский лидер снова допустил возможность переименования Ормузского пролива в «пролив Трампа». Ранее в сентябре он разместил карту в соцсети с подобным обозначением. Дональд Трамп продолжает серию переименований географических объектов, начатую им ранее: в 2025 году он подписал указы о переименовании Мексиканского залива в Американский залив и озера Онтарио в озеро Америка. Эти изменения отражаются на федеральных картах и в документах, однако будущие президенты могут отменить их.
Президент также выразил мнение, что Соединенным Штатам нужна Великая река с американским названием, однако отказался менять название Гудзона — реки в Нью-Йорке, названной в честь английского мореплавателя.