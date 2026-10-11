Трамп заявил, что Ормузский пролив могут переименовать в его честь

Кроме того, американский лидер снова допустил возможность переименования Ормузского пролива в «пролив Трампа». Ранее в сентябре он разместил карту в соцсети с подобным обозначением. Дональд Трамп продолжает серию переименований географических объектов, начатую им ранее: в 2025 году он подписал указы о переименовании Мексиканского залива в Американский залив и озера Онтарио в озеро Америка. Эти изменения отражаются на федеральных картах и в документах, однако будущие президенты могут отменить их.