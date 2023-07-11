Шойгу пригрозил применением кассетных боеприпасов в случае их поставок Украине

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что армия России воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе спецоперации. Если США поставят такие боеприпасы Украине, вооруженные силы РФ будут вынуждены использовать аналогичные средства, предупредил министр обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Шойгу, поставки кассетных боеприпасов повлияют на затягивание конфликта. Он также отметил, что у России имеются запасы данного вида боеприпасов «на все случаи жизни», и они «гораздо эффективнее американских, их номенклатура шире и разнообразнее».

«Весь мир уже видел, что они подтвердили передачу кассетных боеприпасов. Оправдывают это по-разному. Говорят, что с учетом того, что обычные боеприпасы 155-го калибра фактически закончились, поэтому сейчас до момента пока развернется их производство, решили прикрыть вот этими кассетными боеприпасами»,— рассказал Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу также рассказал, что на данный момент принимаются меры по защите российских солдат и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу на долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединись 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США и Китай.

США анонсировали поставку Украине кассетных боеприпасов 7 июля. Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Американские власти признают, что применение кассетных снарядов несет риски для мирного населения, поэтому откладывали решение об их передаче. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что Белый дом проигнорировал позицию своих союзников, генсека ООН Антониу Гутерриша, правозащитников, законодателей и экспертов.

Полина Мотызлевская