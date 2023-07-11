Салливан: без кассетных боеприпасов Украине не хватит артиллерии для наступления

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без поставок кассетных боеприпасов у Украины не будет достаточно артиллерии для наступления и для обороны. По его словам, поставленные Киеву странами Запада запасы уже на исходе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst, Reuters Фото: Jonathan Ernst, Reuters

«При отсутствии предоставления кассетных боеприпасов... у Украины не будет достаточно артиллерии не только для совершения контрнаступления, но, возможно, и для обороны позиций в целом»,— сказал советник американского президента на брифинге в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО (цитата по «РИА Новости»).

Саммит лидеров стран альянса стартовал сегодня, 11 июля, он продлится два дня. США 7 июля объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден сказал, что решение далось ему трудно. Эти поставки поддержал Евросоюз. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал это суверенным решением США, но исключил возможность передачи таких боеприпасов Германией.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер