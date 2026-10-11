Politico: Еврокомиссия готовит ужесточение визовых правил для россиян
11.10.2026, 10:27
Еврокомиссия планирует в январе 2027 года представить предложения по ужесточению визовых правил для россиян. Инициатива связана с опасениями европейских стран по поводу гибридных угроз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей ЕС.
За ужесточение визового режима выступают, в частности, Швеция, Польша и Эстония. Последняя предложила ограничить въезд в ЕС для бывших российских военнослужащих. По оценке главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, речь идет примерно о 650 тыс. человек. Он выступил за введение ограничений в индивидуальном порядке.
В 2025 году гражданам России выдали около 478 тыс. шенгенских туристических виз, многие из которых были многократными. Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер заявил, что у действующей системы есть «уязвимости, которыми могут воспользоваться противники ЕС». Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер также призвал страны ЕС сократить число выдаваемых россиянам виз.