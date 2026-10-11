Politico: Еврокомиссия готовит ужесточение визовых правил для россиян

В 2025 году гражданам России выдали около 478 тыс. шенгенских туристических виз, многие из которых были многократными. Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер заявил, что у действующей системы есть «уязвимости, которыми могут воспользоваться противники ЕС». Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер также призвал страны ЕС сократить число выдаваемых россиянам виз.