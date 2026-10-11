Дмитриев призвал компанию Маска начать строить тоннель между Россией и США

В октябре 2025 года, Дмитриев уже говорил о возможности строительства межконтинентального тоннеля между Аляской и Россией с использованием технологий The Boring Company. По его оценкам, потребуется около $8 млрд и не более восьми лет для реализации этой масштабной инфраструктурной инициативы.