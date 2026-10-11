Дмитриев призвал компанию Маска начать строить тоннель между Россией и США
11.10.2026, 10:40
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выступил с инициативой строительства тоннеля между Россией и США. По его мнению, этим проектом должна заняться компания The Boring Company, основанная американским предпринимателем Илоном Маском.
Господин Дмитриев опубликовал в соцсети X примерную схему будущего тоннеля, который мог бы пролегать под Беринговым проливом, связывая Евразию и Америку. Он назвал этот проект «тоннелем Путина-Трампа», подчеркивая его значение для объединения двух стран.
В октябре 2025 года, Дмитриев уже говорил о возможности строительства межконтинентального тоннеля между Аляской и Россией с использованием технологий The Boring Company. По его оценкам, потребуется около $8 млрд и не более восьми лет для реализации этой масштабной инфраструктурной инициативы.