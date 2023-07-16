Путин заявил о праве зеркального ответа на применение кассетных боеприпасов

Президент России Владимир Путин прокомментировал поставки США армии Украины кассетных боеприпасов. Он напомнил, что администрация Белого дома сама называла использование таких снарядов преступлением. По его словам, в случае применения кассетных боеприпасов Украиной, армия РФ может ответить зеркально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину глава государства сказал, что что у России «достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов». «Если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия»,— заявил Владимир Путин.

«Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация Соединенных Штатов устами своих сотрудников некоторое время назад. Когда использование кассетных боеприпасов было названо, самой администрацией США, преступлением»,— отметил он.

Представитель МИД России Мария Захарова 7 июля опубликовала выступление Джейн Псаки от 28 февраля 2022 года. Тогда Джейн Псаки занимала должность пресс-секретаря Белого дома. В своем выступлении госпожа Псаки говорит, что «применение кассетных боеприпасов — это военное преступление».

Владимир Путин в интервью ВГТРК сказал, что поставки кассетных боеприпасов Украине начались, поскольку у ВСУ в целом наблюдается дефицит боеприпасов. «Украинская армия за сутки боевых действий тратит от 5-6 тыс. снарядов 155-го калибра, а Соединенные Штаты производят 15 тыс. в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает»,— сказал президент.

7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил о начале поставок Украине кассетных боеприпасов. На следующий день президент США Джо Байден сказал, что решение начать поставки таких снарядов дало ему тяжело, но они, по его словам, сейчас нужны ВСУ. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что если кассетные боеприпасы будут использованы ВСУ, армия РФ будет вынуждена применять аналогичные средства.

В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединились 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США и Китай.

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