РБК: Счетная палата предложила расширить список деликатесов без льгот по НДС
11.10.2026, 11:09
Счетная палата предлагает расширить список деликатесов, на которые не будет распространяться льготная ставка НДС 10%. В него включат хамон, прошутто, устриц, лобстеров, морских гребешков и каракатиц. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Рекомендация по расширению списка содержалась в докладе Счетной палаты 2026 года, говорят источники издания. Ведомство также попросило профильные ведомства оценить действующий подход к налогообложению продуктов питания.
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что отмена налоговых льгот для деликатесов может принести федеральному бюджету около 6 млрд руб. По ее словам, сейчас отдельные морепродукты, включая устрицы, омары, лангустины и лобстеры, облагаются НДС по ставке 10% вместо стандартных 22%.