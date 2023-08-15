Что происходит после ввода войск России на Украину. День 537-й

Курс доллара снижался до 92 руб./$, евро — до 103 руб./€. Власти трех украинских городов сообщали о взрывах ночью. Президент Белоруссии Лукашенко назвал размещение ядерного оружия в стране адекватной реакцией на милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

8:58. Громкие звуки в районе Миллерово в Ростовской области связаны с тренировкой отражения атаки БПЛА из стрелкового оружия с использованием учебной мишени, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

8:58. Власти Львова и Луцка, а также пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации сообщили о взрывах.

8:56. Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снижался на 5 руб., до 92,6 руб./$, евро — на 3 руб., до 103,75 руб./€. Обе валюты отыграли падение.

8:56. Конструкторское бюро приборостроения (КБП) холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») модернизировало управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь». Его характеристики были улучшены, и он уже поставляется в войска.

8:56. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал размещение тактического ядерного оружия в стране адекватной реакцией на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО.