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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
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Аэропорт Пулково сообщил о сбое в работе сайта

11.10.2026, 10:00
Сайт петербургского аэропорта Пулково временно недоступен. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
При переходе на сайт Пулково сейчас отображается онлайн-табло сервиса Tutu.ru, где пассажирам предлагают проверить статус рейса, время вылета и другую информацию. Представители аэропорта заявили, что усилили работу колл-центра.
Сам авиаузел работает штатно: регистрация на рейсы и их обслуживание осуществляются в обычном режиме. В пресс-службе Пулково не уточнили причины сбоя в работе сайта.
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