ООН выразила обеспокоенность применением Украиной кассетных боеприпасов

ООН обеспокоена сообщениями о применении Украиной кассетных боеприпасов, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик. Он отметил, что, по мнению международной организации, такие снаряды не должны использоваться.

«Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Как мы и говорили ранее, вооружения такого типа должны остаться в прошлом. Они не должны применяться»,— сказал господин Дюжаррик на брифинге (его слова приведены на сайте ООН).

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу еще долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединились 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США, Китай и другие.

Украина получила американские кассетные боеприпасы в июле и в этом же месяце начала их использовать. Эту информацию подтверждал Белый дом.

Подробнее — в материале «Ъ» «А кассетные Байден припас».

Леонид Уварчев