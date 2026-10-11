За сутки над Курской областью уничтожили 188 беспилотников ВСУ

Кроме того, в селе Песчаное Беловского района был поврежден газораспределительный шкаф, однако газоснабжение сохранено. В слободе Белой повреждены кровля и фасад дома культуры, а также остекление балконов в двух квартирах и подъезда многоквартирного дома. В селе Малое Солдатское получили повреждения остекление дома, гараж и два автомобиля.