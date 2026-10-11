За сутки над Курской областью уничтожили 188 беспилотников ВСУ
11.10.2026, 10:12
Российские подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за сутки уничтожили 188 беспилотников различных типов над Курской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе»..
Согласно данным главы региона, атаки украинских дронов велись с 09:00 10 октября до 09:00 11 октября 2026 года. За это время средства ПВО сбили 188 беспилотников, из которых 13 атаковали территорию области с помощью взрывных устройств, а артиллерия противника нанесла 91 артиллерийский удар по населенным пунктам.
В результате падения обломков и детонации зарядов пострадали два человека: 40-летний мужчина в слободе Белой Беловского района и 23-летний житель села Пахонок Тимского района.
Кроме того, в селе Песчаное Беловского района был поврежден газораспределительный шкаф, однако газоснабжение сохранено. В слободе Белой повреждены кровля и фасад дома культуры, а также остекление балконов в двух квартирах и подъезда многоквартирного дома. В селе Малое Солдатское получили повреждения остекление дома, гараж и два автомобиля.