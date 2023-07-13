Пентагон сообщил о получении Украиной кассетных боеприпасов из США и других стран

Директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс на брифинге 13 июля сообщил, что кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину. По его словам, Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и из других стран. Из каких именно, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дуглас Симс

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Дуглас Симс

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Наши кассетные боеприпасы уже там»,— сказал Дуглас Симс журналистам. На вопрос журналиста, только ли США передали Украине такой вид боеприпасов, он ответил: «Мы знаем, что там находились некоторые (кассетные боеприпасы), переданные ранее третьими странами» (цитата «РИА Новости»).

Господина Симса также спросили про поставки Украине истребителей F-16. «Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны»,— ответил он. По его словам, это связано, в том числе с возможностями России в сфере ПВО.

Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки Украине кассетных боеприпасов. Глава Минобороны России Сергей Шойгу 11 июля сказал, что, если США поставят на Украину такие боеприпасы, армия РФ в ответ будет использовать аналогичные средства. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединились 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США и Китай.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».